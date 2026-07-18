Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đã thu hoạch 267.300 tấn hạt tiêu các loại, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, dữ liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 24.100 tấn, trị giá ước đạt 160,6 triệu USD, tăng 3,6% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với tháng 6/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lượng hạt tiêu xuất khẩu lên tới 146.000 tấn, thu về khoảng 950,2 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 12,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân xuất khẩu mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam đạt 6.508 USD/tấn.

Trong 6 tháng vừa qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Quốc gia này đã chi ra 260 triệu USD để mua 36.040 tấn hạt tiêu, chiếm 24,7% tổng lượng hàng xuất khẩu của nước ta.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường này tăng mạnh 24,5% về lượng và tăng 18,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cũng cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của quốc gia này trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 40.020 tấn, giá trị lên tới 298,6 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 11,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay, đạt 31.950 tấn với trị giá 239,73 triệu USD, tăng tới 36,8% về lượng và tăng 35,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ vậy, thị phần của Việt Nam trong tổng lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu tăng từ 64,4% lên 79,82%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 65,95% lên 80,3%.

Đáng chú ý, phần lớn đối thủ cạnh tranh của Việt Nam đều ghi nhận xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh. Theo đó, lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu từ Indonesia giảm 65,2%, nhập từ Ấn Độ giảm 23,4%, trong khi nhóm các thị trường khác giảm 27,7%.

Ngược lại, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm. Trong đó, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 117,6% về lượng, sang Thái Lan tăng 90,9%, Hà Lan tăng 50%, Ai Cập tăng 46,4%, Pakistan tăng 23,8% và Philippines tăng 21,5%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những kết quả này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước mở rộng thị phần tại nhiều khu vực ngoài các thị trường truyền thống, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá bình quân xuất khẩu vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực từ nguồn cung toàn cầu ngày càng dồi dào.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và đa dạng hóa thị trường sẽ là những yếu tố then chốt giúp ngành hạt tiêu duy trì đà tăng trưởng và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Đối với thị trường Mỹ, Cục Xuất nhập khẩu đánh giá triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam những tháng cuối năm 2026 vẫn tích cực. Tuy nhiên, dư địa mở rộng thị phần không còn nhiều khi Việt Nam đã chiếm tỷ trọng rất cao. Do đó, tăng trưởng thời gian tới phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng bảo đảm nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, thay vì chỉ cạnh tranh về giá.