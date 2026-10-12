Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn.

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Media QH

Hai bên cùng điểm lại những tiến triển quan trọng trong triển khai kết quả của phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (8/2025).

Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực.

Hai nước xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ.

Việt Nam và Trung Quốc cần không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch. Hai nước cũng cần phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm...

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng, sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam; đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước.

Đoàn đại biểu hai nước tham dự phiên họp. Ảnh: Media QH

Ông Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên thắt chặt hơn nữa tin cậy chiến lược; tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, cửa khẩu thông minh, khu kinh tế qua biên giới; đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu.

Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam tranh thủ hiệu quả các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức.

Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc du học; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn quốc tế, khu vực, hợp tác tốt trong các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tập trung trao đổi 3 chủ đề về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội, các Chủ nhiệm các Ủy ban liên quan của Quốc hội và Nhân đại hai nước đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của mỗi nước.

Hai bên thảo luận về phát huy vai trò cơ quan lập pháp tối cao trong xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác, cũng như thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai thỏa thuận, cam kết hợp tác lĩnh vực trọng điểm...

Trung Quốc ủng hộ sớm thành lập Ủy ban hợp tác giáo dục Việt - Trung

Cũng trong chiều 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối hai nước để tạo thuận lợi cho giao lưu giữa người dân hai nước.

Ngoài ra, hai nước cần nâng cao trình độ thuận lợi hóa thương mại, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới...

Đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam với hợp tác đường sắt hai nước, Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc đánh giá cao việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo và nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực trình độ cao.

Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề chương trình “Chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc”. Ông cũng khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Trung Quốc ủng hộ hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, sớm thành lập Ủy ban hợp tác giáo dục Việt - Trung, đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ; đề nghị phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc.