Chiều 11/10, tại quận Triều Dương, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng.

Đây là mô hình tiêu biểu trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ từ cơ sở và kết nối người dân với công tác xây dựng pháp luật.

Theo TTXVN, tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã tham quan điểm liên lạc lập pháp cơ sở và “Ngôi nhà đại biểu Nhân đại” Nam Ma Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. Ảnh: Media QH

Đoàn nghe giới thiệu về mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật, tạo nền tảng để đại biểu Nhân đại các cấp có nhiều cơ hội tiếp xúc cử tri, đưa các nội dung cử tri, người dân quan tâm vào quá trình xây dựng, thẩm định và thông qua các văn bản chính sách.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đồng chủ trì buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các nội dung lập pháp, phát huy dân chủ cơ sở và các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Lý Tú Lĩnh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn là trực tiếp xuống cơ sở, tìm hiểu và khảo sát về tình hình lập pháp và công tác kết nối với cử tri, có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Về những mô hình hay của Nhân đại thành phố Bắc Kinh, ông Lý Tú Lĩnh cho biết các điểm liên lạc lập pháp cơ sở và "Ngôi nhà đại biểu Nhân đại" được thiết lập rộng khắp ở Bắc Kinh, kết hợp với tổng đài đường dây nóng 12345 của thành phố, góp phần quan trọng trong tiếp nhận phản ánh của người dân về tất cả các vấn đề lớn, nhỏ, từ góp ý về những văn bản chính sách, pháp luật, đến những vấn đề nóng liên quan mật thiết đến đời sống người dân...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng. Ảnh: Media QH

Ảnh: Media QH

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, với mục đích cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, đưa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp trở thành trụ cột trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình đưa công tác lập pháp gắn với cơ sở, cử tri và nhân dân tại Nam Ma Phòng nói riêng, thành phố Bắc Kinh nói chung, góp phần lắng nghe ý kiến nhân dân và dư luận xã hội để cải thiện chất lượng công tác lập pháp thông qua gắn kết đại biểu Nhân đại với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Việt Nam hết sức coi trọng công tác lập pháp, nhất là lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp, cử tri, quần chúng nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách, pháp luật.

Các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân từ cơ sở ngày càng được mở rộng, ngoài các hình thức truyền thống trực tiếp như hội thảo, tọa đàm, hội nghị... còn mở rộng sang các kênh trực tuyến, sử dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, để tăng cường tính dân chủ, khách quan, đa dạng trong tiếp nhận ý kiến của cử tri, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Quốc hội Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển nhằm hoàn thiện môi trường chính sách, pháp lý tối ưu cho sự phát triển nhanh và bền vững, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên...

Ông cho rằng những mô hình hay trong công tác xây dựng pháp luật là sự gợi mở cho việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, nhất là giữa các ủy ban chuyên môn của hai bên, giữa Hội nghị nhân dân và Nhân đại địa phương, cũng như đại biểu dân cử của hai bên...