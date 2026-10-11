Trưa 11/10, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh có: Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ; Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Thẩm Triết Dật; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc; hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc...

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là hoạt động hợp tác thực chất, tạo cơ hội để cơ quan lập pháp hai nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cụ thể hóa những định hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý ngày càng thuận lợi cho hợp tác song phương.

Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay. Ảnh: Media QH

Thông qua cơ chế hợp tác này, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có thể phát huy vai trò trong việc giám sát, đôn đốc triển khai hiệu quả các nhận thức chung, thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước ở các cấp, nhất là những kết quả quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Với chương trình hoạt động phong phú, thực chất trong chuyến thăm, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị thông minh.

Ngoài ra, chuyến thăm còn tăng cường giao lưu giữa các cơ quan dân cử, đại biểu Quốc hội và Nhân đại, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.