“Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Từ ngày 25/07 đến ngày 16/08/2025, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước.

Đặc biệt, vào lúc 6h00 - 7h30 ngày 16/08/2025, những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

Bên cạnh đó, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một “bước xanh” - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” chia sẻ: “Báo Nhân Dân, với sứ mệnh và trách nhiệm của một cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, đã chủ động và tích cực lan tỏa những thông tin tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, ngày càng tiếp cận đông đảo công chúng.

Báo Nhân Dân mong muốn tổ chức những chương trình văn hóa - nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội có ý nghĩa với cộng đồng. “Cùng Việt Nam tiến bước” đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và vì một Việt Nam xanh, được đông đảo các cấp, các ngành và người dân ủng hộ, hưởng ứng tích cực”.

Đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ: Vietcombank cam kết đóng góp 3 tỷ đồng và kêu gọi khách hàng cùng chung tay lan tỏa thông điệp "1 tỷ bước xanh" bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản “Cùng em tiến bước” thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Từ ngày 5/8/2025 đến hết ngày 3/9/2025, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi với ngân sách lên tới 2,4 tỷ đồng để các khách hàng mới có thêm cơ hội lan tỏa yêu thương tới các em học sinh nghèo vượt khó. Thông qua hành trình "1 tỷ bước xanh", Vietcombank không chỉ hưởng ứng lời hiệu triệu 34 tỉnh, thành phố gắn kết, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và bảo vệ môi trường, mà còn trực tiếp góp phần kết nối triệu trái tim Việt, lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm năng lượng tích cực để cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình "1 tỷ bước xanh" được Viecombank chính thức triển khai từ ngày 05/08/2025 và nhận được sự ủng hộ to lớn từ các khách hàng hiện hữu cũng như khách hàng mới với số tiền đóng góp tăng lên hàng ngày.

Chỉ trong gần một tuần triển khai (đến 11/8/2025), khách hàng Vietcombank đã đóng góp 600 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ngân hàng sẽ công khai tổng số tiền đóng góp khi chương trình kết thúc.

