Chương trình giảm lãi suất cho vay của Vietcombank đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng, hỗ trợ gần 25.000 khách hàng, góp phần giảm chi phí vốn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cuối năm.

Từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, Vietcombank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm, một số lĩnh vực được áp dụng mức giảm lên tới 3%/năm.

Trao đổi với báo chí, ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ về kết quả triển khai và các giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Chủ động giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

- Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hạ mặt bằng lãi suất, Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay ra sao trong những tháng cuối năm?

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, Vietcombank chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung vào hai trọng tâm: điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động theo hướng phù hợp nhằm tiết giảm chi phí vốn đầu vào; giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Từ ngày 19/10 đến 31/12/2026, Vietcombank triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%/năm, một số lĩnh vực giảm đến 3%/năm.

Song song, từ ngày 20/10/2026, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, bao gồm cả các khoản vay hiện hữu.

- Vì sao một số lĩnh vực được giảm tới 3%/năm và kết quả bước đầu ra sao?

Vietcombank áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 3%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn thuộc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Chính sách giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, duy trì sản xuất và bảo đảm nguồn cung, nhất là vào cao điểm cuối năm.

Theo thống kê sơ bộ đến đầu tháng 11/2026, Vietcombank đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng trong chương trình, hỗ trợ gần 25.000 khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình.

Mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

- Lãi suất giảm giúp doanh nghiệp bớt áp lực chi phí. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu tài sản bảo đảm, Vietcombank làm gì để họ có thể tiếp cận khoản vay?

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), một trong những khó khăn phổ biến trong tiếp cận tín dụng là hạn chế về tài sản bảo đảm, đặc biệt là bất động sản. Nhằm tháo gỡ vướng mắc này, Vietcombank đang từng bước đẩy mạnh phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, khai thác dữ liệu giao dịch và hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp để đánh giá toàn diện hơn năng lực tài chính cũng như khả năng trả nợ.

- Cách tiếp cận đó được áp dụng ra sao với doanh nghiệp xuất khẩu hoặc doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất?

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, ngân hàng có thể xem xét cấp tín dụng trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng hoặc thư tín dụng (L/C), thông qua các hình thức như tài trợ trước giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, bao thanh toán... Qua đó doanh nghiệp có thể giảm mức độ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

Với doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng, Vietcombank khai thác dữ liệu thanh toán, đơn hàng, hợp đồng và các khoản phải thu giữa các thành viên. Ngân hàng chủ động tư vấn, kết nối DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà sản xuất và nhà phân phối lớn, qua đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tăng cơ sở thẩm định tín dụng theo dòng tiền.

Đồng hành cùng khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

- Sau đợt giảm lãi suất cuối năm, Vietcombank sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng theo hướng nào?

Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, không chỉ qua các chính sách ưu đãi về lãi suất mà còn bằng việc tiết giảm chi phí hoạt động, đa dạng hóa các phương thức cấp tín dụng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Trọng tâm là tiếp tục tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tạo dư địa duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý; ưu tiên nguồn vốn và đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Vietcombank cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và phát triển giải pháp tài chính trọn gói.

Thuý Ngà