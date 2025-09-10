Trong hơn 600 hồ sơ từ 100 quốc gia, Vietcombank xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục: Ngân hàng tốt nhất Việt Nam dành cho doanh nghiệp lớn (Vietnam’s Best Bank for Large Corporates) và Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam dành cho doanh nghiệp lớn (Vietnam’s Best Digital Bank for Large Corporates).

Đoàn đại diện Vietcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức Euromoney Awards for Excellence 2025

Đây là dấu ấn khẳng định vị thế tiên phong của Vietcombank trong lĩnh vực Ngân hàng bán buôn, đồng thời là minh chứng cho sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các định chế tài chính trong suốt chặng đường vừa qua.

Việc mở rộng các giải pháp số theo ngành của Vietcombank, bao gồm VCB iSchool cho giáo dục, VCB iCare cho y tế, đã gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng doanh nghiệp khi đáp ứng được các nhu cầu tài chính chuyên biệt của từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, VCB Cashup - Giải pháp quản lý dòng tiền toàn diện dành cho hệ sinh thái của doanh nghiệp mang đến trải nghiệm One-Stop Shop hiện đại, tập trung toàn bộ sản phẩm, dịch vụ và thông tin giao dịch trên một nền tảng ngân hàng số, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.



Năm 2024, Vietcombank ra mắt sản phẩm VCB Online Lending - Giải pháp giải ngân trực tuyến ưu việt, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng, hiệu quả cho doanh nghiệp. Giải pháp Online Lending giúp đơn giản hóa quy trình giải ngân, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Những thành tựu này đã góp phần định vị Vietcombank trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp lớn.



Thông qua việc tận dụng ngân hàng giao dịch thời gian thực, phân tích dự đoán, kết nối hệ thống H2H/API giúp bảo mật tối đa, Vietcombank không chỉ củng cố hiệu quả tài chính và sự gắn kết với khách hàng doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế là ngân hàng tiên phong về số hóa tại Việt Nam.



Trong năm 2025, Vietcombank tiếp tục củng cố danh mục khách hàng doanh nghiệp lớn, thể hiện bước tiến vượt bậc trong dịch vụ quản lý dòng tiền, tăng trưởng CASA (tiền gửi thanh toán - tiết kiệm), và huy động vốn. Quá trình chuyển đổi ngân hàng bán buôn của Vietcombank trong năm 2025 nhấn mạnh trọng tâm chiến lược vào ngân hàng số, tối ưu hóa thanh khoản và giải pháp quản lý ngân quỹ doanh nghiệp. Tỷ lệ CASA cao hơn - đặc biệt trong nhóm khách hàng quản lý dòng tiền - cho thấy khả năng của ngân hàng trong việc thúc đẩy sự gắn kết với các doanh nghiệp lớn thông qua giải pháp tài chính thông minh và tích hợp số.

Với kỷ lục tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp số mới, tăng trưởng CASA mạnh mẽ, cùng sự đổi mới không ngừng trong quản lý dòng tiền, Vietcombank khẳng định vị thế ngân hàng doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam trong chuyển đổi số và quản trị thanh khoản.

Thúy Ngà