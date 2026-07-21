Ngày 16/7, Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận và liên danh 6 ngân hàng gồm: Vietcombank,Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn với tổng hạn mức gần 27.094 tỷ đồng để tài trợ Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trong liên danh ngân hàng, Vietcombank giữ vai trò đầu mối thu xếp vốn.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đại diện Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận cùng đại diện các ngân hàng hợp vốn thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng cho vay

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực thông hành, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, các trung tâm kinh tế và hệ thống cảng biển quốc tế; qua đó góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Lễ ký kết.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết với vai trò ngân hàng đầu mối, Vietcombank cùng các ngân hàng hợp vốn đã phối hợp thẩm định, thống nhất kết quả phê duyệt và kịp thời bổ sung nguồn vốn cho dự án.

"Việc mở rộng dự án từ 4 lên 6, có đoạn 8 làn xe, đồng bộ kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 không chỉ giúp giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, còn tạo nền tảng hạ tầng quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số", ông Lê Quang Vinh nhấn mạnh.

Ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao những nỗ lực của Vietcombank với vai trò là ngân hàng đầu mối, đã cùng với Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank và TPBank nghiên cứu, thẩm định, hoàn thiện các điều kiện cấp tín dụng để thống nhất cơ chế phối hợp, thu xếp nguồn vốn có quy mô lớn cho dự án.

"Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành tiến độ mà cần phải phấn đấu đưa dự án vượt tiến độ, sớm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án", ông Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.

(Nguồn: Vietcombank)