Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục dẫn đầu hệ thống về lãi suất huy động niêm yết công khai khi vừa tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động vừa được ACB cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,6%/năm, đây là mức lãi suất huy động niêm yết công khai cao nhất trên thị trường đối với kỳ hạn 6 tháng.

Cùng với mức tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho kỳ hạn 9 tháng là 7,7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi mới nhất của kỳ hạn 12 tháng tăng vọt lên 7,8%/năm, cũng là mức lãi suất huy động niêm yết công khai cao nhất trên thị trường hiện nay.

ACB giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1-2 tuần là 0,5%/năm, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm.

Với biểu lãi suất huy động mới của ACB, nếu gửi tiết kiệm số tiền 500 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ, người gửi sẽ nhận về 39 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng, 28.901.370 đồng sau 9 tháng, 19.156.165 đồng sau 6 tháng.