Mang thông điệp cốt lõi "Đổi mới - Bền vững", sự kiện hứa hẹn mang đến bức tranh toàn cảnh về sự chuyển mình của thủy sản Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức, năm nay, Vietfish 2026 đánh dấu bước tiến lớn về quy mô khi mở rộng diện tích trưng bày lên hơn 14.000 m², bao gồm khu vực sảnh (Lobby) cùng với Hall A và Hall B tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Với sự tham gia của 335 doanh nghiệp, sự kiện tạo nên một hệ sinh thái kết nối toàn diện, bao phủ mọi mắt xích từ khâu nuôi trồng, khai thác, chế biến cho đến cung ứng công nghệ, thiết bị và phân phối tiêu thụ. Đặc biệt, sự kiện ghi nhận sự tham gia của 17 quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Ý, Na Uy, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..., minh chứng cho sức hút và vai trò trung tâm chế biến của Việt Nam. Dự kiến, Vietfish 2026 sẽ đón 13.000 lượt khách đến tham quan và tìm hiểu.

Banner chính thức của Vietfish 2026

Giải bài toán nâng tầm giá trị và phát triển bền vững

Những năm gần đây, bức tranh xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ nét: giảm tỷ trọng xuất khẩu thô, tập trung mạnh mẽ vào các dòng sản phẩm chế biến sâu, ăn liền, tiện lợi và mang lại giá trị gia tăng cao. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và biên lợi nhuận, mà còn đáp ứng trúng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Đến với Vietfish 2026, khách tham quan chuyên ngành sẽ được tiếp cận hàng loạt dòng sản phẩm chất lượng cao, được thiết kế phù hợp cho hệ thống bán lẻ hiện đại, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp và các sàn thương mại điện tử.

Tôm là 1 trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam

Ngoài ra, trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra sự kiện, hàng loạt hội thảo và tọa đàm chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm cập nhật liên tục về các rào cản thương mại mới, quy định nhập khẩu và xu hướng tiêu dùng, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh để bắt kịp biến động của thị trường.

Dấu ấn ESG, chế biến sâu và chương trình Hosted Buyer

Giữa bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, điểm nhấn nổi bật của năm nay là việc quảng bá năng lực chế biến sâu của ngành thủy sản.

Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế quốc gia cung cấp các dòng sản phẩm tiện lợi, giá trị gia tăng chất lượng cao phục vụ hệ thống bản lẻ, siêu thị trên toàn thế giới trong đó có những chuỗi siêu thị yêu cầu cao nhất về dinh dưỡng, trách nhiệm đối với môi trường, xã hội.

Bên cạnh đó, yếu tố "phát triển xanh" được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự kiện. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu lớn liên tục siết chặt yêu cầu về ESG, giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả hay bao bì thân thiện môi trường, trách nhiệm lao động, xã hội… Vietfish 2026 sẽ tạo diễn đàn để các bên liên quan cùng tìm kiếm giải pháp nâng cao tính bền vững giúp kiểm soát chuỗi giá trị một cách minh bạch. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong nước thể hiện cam kết chống khai thác IUU, nuôi trồng có trách nhiệm, khả năng truy xuất, từ đó khẳng định uy tín với người tiêu dùng toàn cầu.

Vietfish thu hút buyer từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan hàng năm

Đáng chú ý, Vietfish 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên chương trình Hosted Buyer được đưa vào sự kiện. Chương trình sẽ chào đón các nhà mua hàng quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn của những triển lãm thủy sản quốc tế hàng đầu thế giới.

Đánh thức thị trường nội địa với "Tasty Kitchen"

Không chỉ nhắm tới xuất khẩu, Vietfish 2026 còn hướng sự quan tâm đến thị trường nội địa - một thị trường tiêu thụ giàu tiềm năng. Khu vực trình diễn ẩm thực Tasty Kitchen với thông điệp "Hàng thủy sản xuất khẩu cho người Việt" sẽ là một trong những điểm đến được mong chờ nhất.

Tại đây, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm thủy sản chất lượng cao đang xuất khẩu đi thế giới cùng với các món ngon từ thủy sản được chế biến bởi những đầu bếp chuyên nghiệp từ Việt Nam, Hàn Quốc và Mỹ. Thông qua các hoạt động này, triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phân phối, nhà hàng, khách sạn trong nước, mở rộng kinh doanh và giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn.

Hoạt động cooking show mang tên Tasky Kitchen sẽ là điểm nhấn đặc biệt cho Vietfish 2026

Cập nhật bức tranh ngành thủy sản và định hướng “chuyển đổi xanh”

Bước vào nửa cuối năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đã đạt 5,76 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Nhằm cung cấp thông tin chính thức về kỳ triển lãm lớn nhất trong năm, VASEP sẽ tổ chức buổi họp báo giới thiệu Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026 vào ngày 7/8/2026 tại văn phòng Hiệp hội VASEP, TP.HCM với thông điệp: Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững - Nâng tầm thủy sản Việt.

Bên cạnh thông tin về triễn lãm Vietfish 2026, Hiệp hội sẽ đưa ra những phân tích, dự báo thị trường quan trọng cho nửa cuối năm 2026. Đây được xem là nguồn thông tin thiết thực, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt và hiệu quả.

Với quy mô ngày càng mở rộng và chuỗi hoạt động đổi mới, Vietfish 2026 hứa hẹn tiếp thêm động lực cho tăng trưởng thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp chinh phục mục tiêu 12 tỷ USD và nâng cao vị thế thủy sản Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Vietfish 2026 - Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam

Thời gian: Từ ngày 19 - 21/8/2026.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM

Lệ Thanh