Năm thứ ba liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu”, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn trên hành trình đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng khách hàng.

Dấu ấn trên hành trình phát triển ngân hàng bán lẻ

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách khách hàng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Trong bối cảnh đó, các hoạt động bán lẻ không còn đơn thuần là mở rộng quy mô số lượng sản phẩm hay giao dịch mà là quá trình kiến tạo một hệ sinh thái tài chính hiện đại, thuận tiện, an toàn theo hướng cá nhân hóa và gia tăng trải nghiệm người dùng.

Tại VietinBank, định hướng này được triển khai xuyên suốt với ba trọng tâm: lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm động lực và chất lượng dịch vụ làm nền tảng tăng trưởng.

Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” năm 2026 là sự ghi nhận kết quả phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa các tiện ích ngân hàng đến gần hơn với khách hàng.

Đây cũng là quá trình đầu tư dài hạn của VietinBank trong đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm trên nền tảng dữ liệu và công nghệ, tập trung gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng.

Ông Trần Công Quỳnh Lân- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán lẻ VietinBank nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026.

Lấy khách hàng làm trung tâm trong chiến lược bán lẻ

Trong hành trình chuyển đổi số, VietinBank luôn xác định khách hàng là trung tâm, mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi, là căn cứ cho mọi quyết định về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm.

Ngân hàng hướng tới chủ động hiện diện tại từng nhu cầu, từng thời điểm và từng điểm chạm – từ thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay mua nhà, vay tiêu dùng đến quản lý dòng tiền, đầu tư và hoạch định tài chính.

Từ đó, hoạt động bán lẻ của VietinBank có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xây dựng hệ sinh thái tài chính đa tiện ích, cung cấp đồng bộ các giải pháp, gói sản phẩm ưu việt giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng cho nhu cầu tài chính trong cả hành trình.

Với trọng tâm phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân, VietinBank ứng dụng AI, công nghệ số, mở rộng hệ sinh thái khách hàng và đưa VietinBank iPay trở thành một kênh kinh doanh trực tiếp, đồng bộ, cá nhân hóa trải nghiệm, giúp khách hàng luôn chủ động tại từng điểm chạm.

Công nghệ thúc đẩy trải nghiệm ngân hàng số

Chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động bán lẻ của VietinBank. Với sự phát triển của VietinBank iPay, khách hàng ngày càng có thể thực hiện nhiều nhu cầu tài chính trực tiếp trên môi trường số, từ thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, quản lý tài khoản đến tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ mới.

Giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc đưa dịch vụ lên ứng dụng, mà còn ở khả năng tái thiết kế toàn bộ hành trình khách hàng. Những nhu cầu trước đây có thể đòi hỏi nhiều bước, nhiều giấy tờ và nhiều lần tương tác với ngân hàng đang từng bước được đơn giản hóa thông qua số hóa, tự động hóa và cá nhân hóa.

Theo định hướng này, VietinBank iPay Mobile từng bước phát triển thành cửa ngõ kết nối khách hàng với hệ sinh thái tài chính, mở rộng khả năng phục vụ từ thanh toán, tiết kiệm đến vay vốn, quản lý tài sản và các nhu cầu tài chính khác.

Cùng với đó, dữ liệu mở ra khả năng cá nhân hóa sâu hơn trong hoạt động bán lẻ. Thay vì cung cấp cùng một sản phẩm và thông điệp cho mọi khách hàng, ngân hàng có thể từng bước hiểu hơn về nhu cầu, hành vi và bối cảnh tài chính để thiết kế giải pháp phù hợp.

Đây cũng là cơ sở để VietinBank chuyển dịch sang mô hình bán hàng dựa trên dữ liệu, qua đó nâng cao cả trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động.

Đổi mới sản phẩm để giải quyết nhu cầu thực tế

Đổi mới tại VietinBank được bắt đầu từ những nhu cầu thực tế của khách hàng: điều gì đang khiến khách hàng mất thời gian, điểm nào trong hành trình tài chính có thể được đơn giản hóa và giải pháp nào có thể tạo thêm giá trị.

Các sản phẩm, chương trình và giải pháp bán lẻ được phát triển theo từng nhóm khách hàng và bối cảnh sử dụng.

Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi quan trọng: sản phẩm ngân hàng không chỉ được nhìn nhận ở tính năng, mà ở khả năng giải quyết trọn vẹn một nhu cầu của khách hàng.

Năm 2026 là sự tiếp nối những thành tích VietinBank đã đạt được trong nhiều năm qua. Trong đó, năm 2025, hoạt động bán lẻ của VietinBank nhận 13 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2025” do IDG trao tặng; các giải thưởng dành cho VietinBank iPay Mobile từ Global Banking & Finance Review cùng nhiều giải thưởng Sao Khuê cho các giải pháp, tính năng công nghệ nổi bật.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số tại VietinBank đã được ứng dụng sâu rộng trong hoạt động và mang lại những kết quả tích cực.

Thời gian tới, VietinBank tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ; nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy các mô hình kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Thuý Ngà