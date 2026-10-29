"Công nghệ giúp tôi vượt qua nhiều rào cản. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho người khuyết tật", bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nghị lực sống chia sẻ.

Hội thảo quốc tế “Từ chuyển đổi số đến AI hòa nhập: Mở rộng kỹ năng, quyền và cơ hội cho người khuyết tật”, do Công ty Cổ phần Nghị lực sống phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức ngày 28/10 tại Đà Nẵng. Hội thảo có sự tham gia của các thanh niên khuyết tật, chuyên gia, người hỗ trợ và đại biểu quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật nâng cao năng lực công nghệ thông tin, tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ, hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đồng thời, tập trung vào các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ hỗ trợ và trang bị kỹ năng số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tri thức, hỗ trợ học tập, mở rộng cơ hội việc làm và tăng cường tính độc lập trong cuộc sống của người khuyết tật...

Hội thảo có sự tham gia của các thanh niên khuyết tật, chuyên gia, người hỗ trợ và đại biểu quốc tế. Ảnh: Mai Tiến Dũng

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nghị lực sống - Doanh nghiệp Xã hội, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội, truyền cảm hứng cho biết: “Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn Việt Nam, với khuyết tật vận động bẩm sinh. Tôi không thể tự đi lại và cần sự hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày. Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ thế giới của mình sẽ chỉ giới hạn trong một không gian rất nhỏ.

Nhưng rồi, máy tính và Internet đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nhờ công nghệ, tôi có thể học tập, làm việc, kết nối với mọi người và xây dựng doanh nghiệp riêng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở bên kia Trái Đất. Công nghệ giúp tôi vượt qua nhiều rào cản. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho người khuyết tật", bà Vân tự tin chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nghị lực sống - DN Xã hội, Chủ tịch CLB doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Tiến Dũng

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chung kết cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật 2026 (GITC 2026) diễn ra từ ngày 27-29/10 tại TP Đà Nẵng.

GITC được khởi xướng tại Hàn Quốc năm 1992 và phát triển thành cuộc thi quốc tế từ năm 2011. Đến nay, chương trình thu hút khoảng 5.000 thanh niên khuyết tật đến từ hơn 40 quốc gia, hướng tới nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và tham gia xã hội cho người trẻ khuyết tật, phát triển kỹ năng và bình đẳng trước những cơ hội mới.