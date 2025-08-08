Với sản phẩm mua bán và chuyển tiền ngoại tệ online của VietinBank, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Không cần đến quầy giao dịch, không lo thời gian chờ đợi, việc hỗ trợ tài chính cho du học sinh trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

Đồng hành cùng phụ huynh trong từng giao dịch, VietinBank mang đến loạt ưu đãi thiết thực:

- Thứ 5 - Ngày vàng “0 phí”: Miễn phí chuyển tiền ngoại tệ vào thứ 5 hàng tuần. Giảm từ 30% phí chuyển tiền ngoại tệ vào các ngày còn lại (không bao gồm điện phí SWIFT, phí ngân hàng đại lý);

- Giảm đến 180 điểm tỷ giá khi mua và chuyển tiền ngoại tệ;

- Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng;

- Ưu đãi lãi suất vay du học

- Ưu đãi phí và quà tặng hấp dẫn cho chủ thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế

“Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương” là một trong những nỗ lực của VietinBank trong việc mang đến giải pháp tài chính hiện đại, hòa cùng xu thế số hóa dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, với các gia đình có con em đang du học tại nước ngoài, mỗi giao dịch không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà còn là hành động tiếp sức đầy yêu thương, giúp các em vững tin vươn xa trên hành trình thu nhận tri thức.

Liên hệ Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tham gia chương trình.

Tổng đài hỗ trợ: 1900 558 868

Email: contact@vietinbank.vn

Thuý Ngà