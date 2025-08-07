Tính đến thời điểm hiện tại, không có ngân hàng nào niêm yết lãi suất huy động kịch trần, kể cả với lãi suất huy động trực tuyến.

Theo thống kê của VietNamNet đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến của các ngân hàng, lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,7%/năm.

Đây là mức lãi suất ngân hàng được hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là MBV áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng và VCBNeo áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 5 tháng.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng niêm yết lãi suất tiết kiệm 4,7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng trong các ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật.

Đối với trường hợp mở tiết kiệm các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng tại Eximbank là 4,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Hiện chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm cho tất cả các kỳ hạn từ 1-5 tháng, bao gồm VCBNeo, Eximbank, Vikki Bank, MBV, VietBank và NCB.

Trong đó, VCBNeo dẫn đầu toàn ngành về lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn này. Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng được VCBNeo niêm yết ở mức 4,35%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,55%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm.

Có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên, bao gồm 6 ngân hàng nói trên và BVBank, OCB.

Trong khi có 14 ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm trở lên cho các kỳ hạn 3, 4, 5 tháng.

SCB và nhóm Big4 ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường.

Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng tại Vietcombank và SCB đều ở ngưỡng dưới 2%/năm. BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất dưới 3%/năm cho các kỳ hạn này, trong khi Agribank niêm yết lãi suất huy động cao nhất 3%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng.