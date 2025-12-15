Chỉ trong vòng hai tháng cuối năm 2025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã thông báo chấm dứt hoạt động 28 phòng giao dịch, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa từ đầu năm lên 100.

Trong ngày 15/12, VietinBank sẽ chấm dứt hoạt động các phòng giao dịch: Lý Thái Tổ (Chi nhánh 1 TPHCM), Chi Lăng (Chi nhánh Lạng Sơn), Nam Cường (Chi nhánh Yên Bái), Khúc Thừa Dụ (Chi nhánh Tràng An).

Trước đó, ngày 12/12, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch Hồ Gươm thuộc Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Trong tháng 11, VietinBank cũng đóng cửa một loạt phòng giao dịch.

Chưa dừng lại ở năm 2025, VietinBank còn đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ tiếp tục đóng cửa một số phòng giao dịch. Danh sách gồm: Nam Đà Nẵng (Chi nhánh Ngũ Hành Sơn), Thắng Lợi (Chi nhánh Cần Thơ), Trần Hưng Đạo (Chi nhánh Lai Châu), Ninh Sơn (Chi nhánh Ninh Thuận), Châu Thành (Chi nhánh Bến Tre).

Tại thời điểm 30/9, VietinBank có 157 chi nhánh và 881 phòng giao dịch, giảm 72 phòng giao dịch so với đầu năm. Với việc vừa thông báo đóng cửa một loạt phòng giao dịch trong hai tháng qua và đầu năm 2026, số lượng phòng giao dịch bị đóng cửa dự kiến tăng lên hơn 100.

Không chỉ VietinBank, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ Số (VCBNeo) cho biết, từ ngày 20/12, VCBNeo sẽ đóng cửa một loạt chi nhánh - phòng giao dịch tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong đó, chấm dứt hoạt động các chi nhánh: Hậu Giang, Đồng Tháp, Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh).

Việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh trên đồng nghĩa với việc VCBNeo cũng đồng thời chấm dứt hoạt động đối với các phòng giao dịch gồm: Hùng Vương (Chi nhánh Đồng Tháp), Cần Giuộc (Chi nhánh Rạch Kiến).

Tại ngày 1/1/2025, VCBNeo có 92 chi nhánh/phòng giao dịch, đến nay chỉ còn duy trì 66.

Trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng giảm tới 19 điểm giao dịch, sau khi đã giảm hơn 100 điểm giao dịch trong 2 năm trước.