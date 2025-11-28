Nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh, từ tháng 6/2025, VietinBank đã triển khai đồng bộ gói giải pháp tài chính “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh” mang đến hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh cả về tài chính, công nghệ và pháp lý - giúp người kinh doanh an tâm phát triển - vững vàng chuyển đổi tuân thủ theo đúng quy định:

Nhân 5 lần lãi suất, lên tới 0,5%/năm cho tài khoản thanh toán;

Vay vốn lưu động nhanh, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh trên cả nước với lãi suất ưu đãi;

Ưu đãi miễn phí phần mềm bán hàng, tặng đến 60.000 hóa đơn điện tử từ hệ sinh thái đối tác của VietinBank như FPT, MISA, KiotViet…;

Chuỗi hoạt động đồng hành hỗ trợ chuyển đổi, tư vấn pháp lý tại chỗ cùng hàng ngàn hộ kinh doanh trên khắp các tỉnh thành.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc đã phối hợp ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan Thuế địa phương, gồm:

Chi nhánh Huế ký kết với Thuế TP. Thừa Thiên Huế ngày 01/11/2025.

Chi nhánh TP.HCM ký kết với Thuế TP.HCM ngày 14/11/2025.

Chi nhánh Cần Thơ ký kết với Thuế TP. Cần Thơ ngày 11/11/2025.

Chi nhánh Sơn La ký kết với Thuế tỉnh Sơn La ngày 18/11/2025.

Các thỏa thuận hướng tới việc phối hợp tuyên truyền chính sách thuế, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, phát hành hóa đơn điện tử theo quy định, đồng thời thiết lập kênh hỗ trợ trực tiếp giữa cơ quan Thuế và chi nhánh VietinBank để giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi. Song song, VietinBank tiếp tục cung cấp bộ sản phẩm - giải pháp toàn diện “Tài khoản sinh lời - Vay vốn linh hoạt - Phần mềm bán hàng” dành riêng cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi này.

Đại diện VietinBank chia sẻ: “VietinBank cam kết đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác hiện đại hóa quản lý và chuyển đổi số lĩnh vực thuế - tài chính, giúp hộ kinh doanh thực hiện kê khai minh bạch, an toàn, đồng thời tiếp cận hệ sinh thái ngân hàng số hiệu quả, bền vững.”

Thông qua chuỗi hoạt động hợp tác này, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc xây dựng nền kinh tế số minh bạch và chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả.

Thúy Ngà