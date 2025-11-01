Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Kế hoạch được triển khai trên toàn quốc, nhằm chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ phương pháp khoán sang kê khai. Trọng tâm là các đơn vị thuế cơ sở, tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú...

Thời gian thực hiện trong 60 ngày, bắt đầu từ 1/11 đến 30/12/2025.

Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh, Cục Thuế còn đặt chỉ tiêu đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Từ 1/11 đến 30/12/2025, ngành thuế ra quân để xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trước khi xóa thuế khoán. Ảnh: N.L

Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025 của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng. 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng.

Cơ quan thuế cam kết xử lý, giải đáp mọi vướng mắc của hộ kinh doanh trong vòng 24 giờ. Giao chỉ tiêu hộ khoán cần chuyển đổi, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, rà soát dữ liệu các Thuế tỉnh, thành phố.

Ngành thuế cho hay sẽ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để có các chính sách hỗ trợ về thiết bị, chi phí dịch vụ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu triển khai. Phối hợp với các hiệp hội, đại lý thuế, công ty kế toán kiểm toán để triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ (miễn phí) cho hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình.

Triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại... để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp.

Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát. Rà soát dữ liệu hóa đơn của hộ kinh doanh để đối chiếu doanh thu, đặc biệt đối với các hộ có doanh thu tăng nhưng không chuyển đổi.

Đồng thời, giám sát việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý; xử lý hành vi không xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; xử lý đối với các hộ kinh doanh cố ý gian lận kê khai doanh thu để không thuộc diện phải nộp thuế, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.