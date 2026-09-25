Trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” diễn ra từ ngày 17 - 20/9/2026 tại Centralworld, Bangkok (Thái Lan), VietinBank cùng NAPAS và Central Retail Corporation Thái Lan đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán QR xuyên biên giới thông qua VietQR Global và ThaiQR trên hệ thống bán lẻ của Central Retail tại Thái Lan. Kết nối thanh toán hai chiều giúp KH thuận tiện quét QR trên VietinBank iPay Mobile khi mua sắm tại Thái Lan; đồng thời du khách Thái Lan có thể quét QR thanh toán tại các điểm chấp nhận tại Việt Nam.

Đại diện từ NAPAS, Central Retail Corporation (Thái Lan) và VietinBank trong Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Bangkok

Kết nối hành trình tiêu dùng xuyên biên giới

Với VietinBank, mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới là một bước đi trong định hướng đưa thanh toán số trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của khách hàng khi di chuyển giữa các quốc gia.

Giờ đây, khách hàng không cần đổi ngoại tệ hay mang theo nhiều tiền mặt mà vẫn có thể chủ động thanh toán với tỷ giá minh bạch, thao tác nhanh chóng và an toàn. Qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm liền mạch mỗi khi đến những đất nước mới. Đó cũng là cách VietinBank đang từng bước mở rộng vai trò từ cung cấp một phương thức thanh toán sang kết nối các điểm chạm trong hành trình tiêu dùng xuyên biên giới.

Thông qua VietQR Global và việc hợp tác cùng các tổ chức thanh toán, đối tác trong nước và quốc tế, VietinBank hướng tới mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới, tạo thêm thuận lợi, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp và nhà bán hàng tiếp cận tệp khách quốc tế.

Từ kết nối thanh toán đến kết nối thị trường

Từ Thái Lan, Lào, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia…, VietinBank hướng tới tiếp tục mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán tại các quốc gia ASEAN và nhiều thị trường khác. Qua đó, phương thức thanh toán số quen thuộc sẽ đồng hành cùng khách hàng trên nhiều hành trình quốc tế; đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng xuyên biên giới.

KH trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới tại “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026”

Trên hành trình đó, VietinBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, du khách và DN. Mỗi điểm kết nối mới không chỉ mang đến thêm lựa chọn thanh toán; mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các thị trường, thúc đẩy dòng chảy thương mại, tiêu dùng và du lịch giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực ngày càng thuận tiện, liền mạch.

“Tuần Lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” đã diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 60 DN Việt Nam thuộc đa dạng lĩnh vực ngành nghề như: Cà phê, đồ uống, nông sản, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch. Các DN đã mang tới những sản phẩm, văn hóa và những trải nghiệm đặc trưng của Việt Nam đến Bangkok và người tiêu dùng quốc tế. Đây là năm thứ 8 chương trình được tổ chức, tiếp tục mở ra cơ hội để DN Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng, đối tác và thị trường Thái Lan.

Tố Uyên