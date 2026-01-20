Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh” của ngân hàng nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.

Chương trình được xây dựng theo hướng linh hoạt, phù hợp cho các khách hàng kinh doanh nhanh chóng thích nghi và chuyển đổi trong giai đoạn mới. VietinBank đánh giá dòng tiền thực tế qua tài khoản và phần mềm bán hàng, đảm bảo khách quan và chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, giúp nhiều chủ hộ kinh doanh tiếp cận vốn dễ dàng hơn với thủ tục đơn giản và quy trình xử lý nhanh chóng.

Trong đó, gói vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh theo dòng tiền (VietinBank FastFlow) cho phép tài trợ tối đa 100% nhu cầu vốn, hạn mức thấu chi tín chấp cấp kèm khoản vay chính tối đa 1 tỷ đồng, hỗ trợ khách hàng chủ động xoay vòng vốn khi cần. Khách hàng có thể giải ngân trực tuyến trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile 24/7, thuận tiện và linh hoạt theo thực tế kinh doanh.

Bên cạnh vốn vay, VietinBank hỗ trợ khách hàng kinh doanh quản lý tài chính hiệu quả hơn thông qua tài khoản miễn phí, công cụ nhận - chuyển tiền an toàn và theo dõi doanh thu ngay trên điện thoại. Các giải pháp số giúp người kinh doanh kiểm soát dòng tiền rõ ràng, minh bạch.

Ngoài ra, VietinBank còn kết nối với các đối tác công nghệ để ưu đãi phần mềm bán hàng, kế toán và quản lý, góp phần giảm chi phí vận hành cho hộ kinh doanh.

Với lãi suất ưu đãi, giải pháp linh hoạt và hệ sinh thái số đồng bộ, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng kinh doanh, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Để biết thêm thông tin, khách liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn

(Nguồn: VietinBank)