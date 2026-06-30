VietinBank Chi nhánh 10 TPHCM vừa thông báo bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay.

Tài sản bảo đảm cần xử lý là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2685, tờ bản đồ số 2; địa chỉ: phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Dĩ An, TPHCM).

Theo thông tin do ngân hàng cung cấp, thửa đất có diện tích hơn 1.491m2, thời hạn sử dụng đến ngày 6/10/2053 theo hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Ngân hàng thu hồi nợ. Ảnh: Nam Khánh

Tài sản gắn liền với đất là một tòa nhà chung cư thuộc dự án do Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đầu tư. Diện tích xây dựng 948,2m2, diện tích mặt sàn 4.741m2, thuộc loại công trình cấp III.

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV (Benthanh Group) là doanh nghiệp được thành lập từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Benthanh Group đầu tư vốn và tham gia quản lý tại 36 doanh nghiệp, hoạt động trong 3 lĩnh vực: Dịch vụ Du lịch, Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Bất động sản.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của công ty, Benthanh Group có tổng tài sản đến 31/3/2026 là 3.215 tỷ đồng, nợ phải trả 1.054 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 60,44 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3, Benthanh Group có các khoản đầu tư tại 30 công ty liên kết, liên doanh và các đơn vị khác với tổng giá trị đầu tư hơn 1.289 tỷ đồng.