PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (áo vét xám) và ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet ký kết thoả thuận phối hợp.

PGS.TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, hơn một thập kỷ qua, hoạt động vận chuyển mô, tạng xuyên Việt đã trở thành một phần quan trọng trong công tác ghép tạng. Đây là những ca điều phối cấp cứu đặc biệt, đưa những món quà vô giá như tim, gan, thận… từ người hiến chết não tại một bệnh viện đến các cơ sở ghép cách xa hàng nghìn km trong thời gian ngắn nhất. Trong hành trình ấy, các hãng hàng không - trong đó có Vietjet - chính là “cầu nối của sự sống”, đảm bảo tối đa về thời gian, thủ tục và ưu tiên vận chuyển để giữ trọn “thời gian vàng” cho người bệnh.

Tiếp nối những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, Vietjet khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong sứ mệnh cao cả này. Trước đó, hãng đã tích cực tham gia vận chuyển vắc xin, đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19, góp phần chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Với thỏa thuận hợp tác lần này, Vietjet sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực, quy trình và vận hành để đảm bảo việc vận chuyển mô, tạng được thực hiện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình kết nối những vùng đất, mà còn là hành trình chuyên chở hy vọng - nơi sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội được lan tỏa, góp phần nối dài sự sống cho nhiều bệnh nhân trên khắp Việt Nam.

Thu Loan