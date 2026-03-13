Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thông tin về hai ca ghép tim và gan được thực hiện xuyên đêm 11-12/3, sau khi nhận nguồn tạng hiến từ người chết não tại TPHCM.

Sáng 11/3, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo có nguồn tạng hiến. Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên đường vào TPHCM để tiếp nhận tạng, trong khi tại Hà Nội, các kíp ghép khẩn trương hoàn tất xét nghiệm, thủ tục pháp lý cho người nhận.

Các bác sĩ tiến hành ghép tạng cho người bệnh ngay trong đêm. Ảnh: BVCC

Đến 17h cùng ngày, người hiến chết não được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện lấy đa tạng. Trái tim và gan phải được điều phối về Hà Nội để ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gan trái ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hai quả thận chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế, hai giác mạc được gửi tới Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.

Khoảng 23h30 ngày 11/3, các thùng bảo quản tim và gan được đưa ra sân bay để vận chuyển ra Hà Nội. Đến 2h10 ngày 12/3, đoàn bác sĩ cùng tạng hiến về đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và lập tức bước vào ca mổ.

Hai ca ghép tim, gan được tiến hành đồng thời trong đêm.

Người nhận gan là bệnh nhân nam 42 tuổi, suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan, điểm MELD 42 – mức độ rất nặng. Ca ghép gan kéo dài liên tục 9 giờ và bước đầu thành công.

Trường hợp nhận tim là nam bệnh nhân 53 tuổi, suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Chỉ 30 phút sau ghép, trái tim hiến tặng đã đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người nhận.

Người bệnh đã được rút ống nội khí quản, tự thở. Ảnh: BVCC

Đây là ca ghép tim thứ 9 và cũng là ca ghép tim xuyên Việt thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân diễn biến thuận lợi. Chiều 12/3, cả hai đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.