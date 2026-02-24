Ngày 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đơn vị đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9, kịp thời cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Cụ thể, 16h mùng 6 Tết, bệnh viện nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia có một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, tình trạng người hiến không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức, chất lượng tạng có thể bị ảnh hưởng. Mọi thứ phải diễn ra thật nhanh.

Vì vậy, ban giám đốc lập tức kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ hơn một giờ sau, ê-kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập hợp đầy đủ, lên chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. Nhiều nhân viên y tế vừa về quê ăn Tết, nhận lệnh điều động là lập tức quay lại.

Các bác sĩ thực hiện ghép tim cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Rạng sáng mùng 7 Tết, trái tim hiến được đưa về đến TPHCM, ca phẫu thuật bắt đầu ngay sau đó. Đến khoảng 4h45, trái tim mới đập những nhịp đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn trong lồng ngực bệnh nhi. Diễn tiến sau mổ thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc bệnh viện, trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết, chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau Tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tim. Điều này thể hiện sự sẵn sàng cao của toàn hệ thống, bảo đảm triển khai kịp thời trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, phía sau ca ghép thành công là quyết định của một gia đình ở Hà Nội, chọn trao đi sự sống của người thân ngay trong những ngày đầu năm mới. Bệnh viện bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước nghĩa cử nhân văn này.

Các y bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng, gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các cơ sở y tế trên cả nước nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.