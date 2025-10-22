Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.422 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (22/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 133.774.094.500 đồng (gần 134 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.422 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn là: 05 - 11 - 12 - 24 - 28 - 44.

Dãy số may mắn ngày hôm nay của Vietlott.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 13,4 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 120,4 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.422 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá gần 134 tỷ đồng nói trên, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 93 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 4.758 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 76.055 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.