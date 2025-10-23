Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.422 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tối qua (22/10), hội đồng quay thưởng đã tìm ra 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá gần 134 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, vé số trúng giải độc đắc Jackpot trị giá gần 134 tỷ đồng nói trên được bán ra ở tỉnh Khánh Hòa.

Tấm vé số trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.422 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 05 - 11 - 12 - 24 - 28 - 44.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc gần 134 tỷ đồng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp gần 13,4 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 120,4 tỷ đồng.