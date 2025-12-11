Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.280 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (11/12), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 98.843.019.600 đồng (hơn 98,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.619.585.500 đồng (hơn 4,6 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.280 của loại hình xổ số Power 6/55 là 09 - 13 - 21 - 45 - 48 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 38.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 09 - 13 - 21 - 45 - 48 - 55. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 38.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 4,1 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.280 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.150 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 24.802 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.