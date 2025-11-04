Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi Vietnam AI Contest 2025 vừa kết thúc giai đoạn nhận bài, ghi nhận sự tham gia sôi nổi từ hàng nghìn học sinh THPT trên khắp cả nước.

Ảnh minh họa: Midjourney

Sức lan tỏa từ ba chủ đề mang đậm hơi thở thời đại

Kể từ khi chính thức khởi động, Vietnam AI Contest 2025 đã thu hút thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó Hà Nội và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng bài dự thi và được đánh giá cao ở chất lượng dự án và sự đa dạng lĩnh vực.

Năm 2025, Ban tổ chức giới thiệu 3 chủ đề trọng tâm: AIWS Angel, AIWS Ethics và AIWS Film Park - tương ứng với ba hướng tiếp cận: AI vì con người, AI có đạo đức và AI cho sáng tạo nghệ thuật. Trong đó, AIWS Angel chiếm 63% tổng số bài dự thi, cho thấy mối quan tâm lớn của thí sinh đối với các ứng dụng AI phục vụ đời sống, giáo dục và y tế.

Chủ đề AIWS Film Park - tập trung vào sáng tạo phim ngắn, âm nhạc và nghệ thuật bằng trí tuệ nhân tạo - cũng đạt tỷ lệ ấn tượng 35%, phản ánh sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực sáng tạo số trong giới trẻ. Dù chỉ chiếm 2%, các bài thuộc chủ đề AIWS Ethics lại được Hội đồng đánh giá cao về chiều sâu tư duy và khả năng tiếp cận vấn đề đạo đức trong công nghệ - một hướng đi mới mẻ, có giá trị bền vững trong bối cảnh toàn cầu đang bàn về AI có trách nhiệm.

92% dự án đến từ tinh thần đồng đội

Một điểm nổi bật của mùa thi 2025 là tinh thần làm việc nhóm. Trong tổng số hồ sơ hợp lệ, có tới 92% bài thi được thực hiện theo nhóm, chỉ 8% là cá nhân. Điều này cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng hiểu rõ giá trị của hợp tác liên ngành - khi công nghệ, nghệ thuật, truyền thông và xã hội cùng hòa quyện để tạo ra giải pháp AI mang tính ứng dụng thực tế.

Nhiều đội thi liên minh quy tụ thành viên đến từ các trường khác nhau, thậm chí khác lĩnh vực. Có nhóm gồm học sinh khoa học tự nhiên bắt tay cùng học sinh chuyên nhân văn xã hội để phát triển “AI kể chuyện bằng giọng cảm xúc”, có nhóm kết hợp giữa học sinh tạo phần mềm và học sinh chuyên ngành nghệ thuật để dựng phim bằng AI. Những dự án đó không chỉ là sản phẩm thi, mà là minh chứng cho sức sáng tạo liên kết thế hệ Gen Z Việt Nam.

Đáng chú ý, năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của học sinh quốc tế đang theo học tại Việt Nam - mang đến những góc nhìn toàn cầu và tinh thần cởi mở. Sự xuất hiện của họ giúp Vietnam AI Contest ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế về tính đa dạng văn hóa, thúc đẩy đối thoại giữa các nền giáo dục.

Khi AI trở thành ngôn ngữ của sáng tạo

Một trong những tín hiệu đáng mừng là sự gia tăng các dự án AI gắn với văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật, đặc biệt trong chủ đề AIWS Film Park. Các sản phẩm dự thi năm nay cho thấy một thế hệ trẻ biết tận dụng công nghệ không phải để thay thế, mà để truyền cảm hứng, kể chuyện và kết nối cảm xúc con người.

Từ những bộ phim ngắn kết hợp AI trong dựng cảnh, hiệu ứng, cho đến các bản nhạc sử dụng AI tạo giai điệu gợi nhớ dân ca Việt, hay mô hình “AI đồng sáng tác với con người” - tất cả cho thấy một làn sóng sáng tạo mới đang hình thành.

Hành trình sáng tạo vẫn tiếp diễn

Vietnam AI Contest 2025 đã khép lại giai đoạn nhận bài, nhưng hành trình sáng tạo của thí sinh vẫn còn tiếp diễn. Trong thời gian tới, các dự án sẽ được sơ tuyển, phản biện chuyên môn và lựa chọn vào vòng chung kết, dự kiến Lễ công bố vinh danh giải thưởng sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2026.

Bên cạnh giải thưởng trị giá 50 triệu đồng cho Giải Nhất, 30 triệu cho Giải Nhì, 15 triệu đồng cho Giải Ba và 5 triệu đồng cho Giải Tài năng trẻ, các đội xuất sắc sẽ có cơ hội trình bày sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng cố vấn quốc tế gồm chuyên gia từ Harvard, Princeton, EY (Ernst & Young) và Northeastern University (Hoa Kỳ) - một cơ hội hiếm có để các bạn trẻ Việt cọ xát và học hỏi.

Ngoài ra, các dự án nổi bật còn được truyền thông trên VietNamNet, VLAB Innovation và Theanh28, mở rộng tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Từ sân chơi trí tuệ đến cộng đồng sáng tạo AI Việt Nam

Sau 3 mùa tổ chức, Vietnam AI Contest không chỉ là cuộc thi, mà đang dần trở thành hệ sinh thái sáng tạo AI trẻ Việt Nam - nơi mỗi thí sinh đều có thể tìm thấy cơ hội học hỏi, kết nối và phát triển.

Từ những dự án hướng về giáo dục, y tế, môi trường cho đến phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, các bạn trẻ Việt Nam đang chứng minh rằng AI không chỉ là công nghệ - mà là ngôn ngữ mới của sáng tạo, của nhân văn.

Điều ấn tượng không phải số lượng bài thi, mà là tinh thần của người trẻ Việt: dám nghĩ, dám làm và dám để công nghệ trở thành công cụ của cái đẹp - đại diện Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

Vietnam AI Contest 2025 vừa khép lại giai đoạn đầu tiên, nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu của hành trình trí tuệ và sáng tạo. Hàng trăm ý tưởng, hàng nghìn giờ làm việc nhóm, hàng vạn dòng lệnh và vô số câu chuyện nhân văn phía sau mỗi dự án - tất cả đang chờ được kể tiếp trong Vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025.

Thế Định