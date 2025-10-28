Khi hành trình sáng tạo AI bước vào giai đoạn cao trào

Sau ba chủ đề đầy cảm hứng - AIWS Angel, AIWS Ethics và AIWS Film Park - Vietnam AI Contest 2025 đang đi đến giai đoạn khiến hàng nghìn thí sinh mong chờ: hé lộ hệ thống giải thưởng và quyền lợi dành cho người tham dự.

Nếu như các chủ đề trước mang đến không gian sáng tạo mở rộng, nơi AI được đặt trong mối quan hệ nhân văn với giáo dục, đạo đức và nghệ thuật, thì phần thưởng và cơ hội lần này chính là “trái ngọt” xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ ấy.

Vietnam AI Contest không chỉ tìm kiếm “người thắng cuộc”, mà tìm kiếm người dám mơ, dám tạo ra giá trị mới từ trí tuệ nhân tạo. Và để vinh danh họ, Ban tổ chức công bố một cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng những quyền lợi đặc biệt chưa từng có trong các mùa thi trước.

Cơ cấu giải thưởng: tôn vinh sáng tạo - trao cơ hội phát triển

Năm 2025, Vietnam AI Contest sẽ trao bốn hạng mục giải thưởng chính:

Giải Nhất: 50.000.000 VNĐ

Giải Nhì: 30.000.000 VNĐ

Giải Ba: 15.000.000 VNĐ.

Giải Tài năng trẻ: 5.000.000 VNĐ

Nhưng điều làm nên giá trị thật sự của những giải thưởng này không nằm ở con số, mà ở ý nghĩa phía sau: đó là sự công nhận, là bước đệm cho hành trình dài của những người trẻ đam mê AI.

Ông Nguyễn Song Nam, Trưởng Ban tổ chức Vietnam AI Contest 2025, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng, mà trong hành trình học hỏi và kết nối. Mỗi ý tưởng AI dù chưa hoàn hảo vẫn có thể gieo cảm hứng, khơi dậy khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Giải thưởng chỉ là điểm khởi đầu để các bạn tiến xa hơn.”

Khoảnh khắc tại lễ vinh danh Vietnam AI Contest 2024. Ảnh: VLAB Innovation

Quyền lợi đặc biệt: mở cánh cửa đến thế giới trí tuệ toàn cầu

Song song với giải thưởng, Ban tổ chức cũng công bố chuỗi quyền lợi độc quyền dành cho thí sinh năm nay - những cơ hội mà bất kỳ người trẻ nào cũng ao ước được trải nghiệm.

Thứ nhất, thí sinh có cơ hội trình bày sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng cố vấn quốc tế, quy tụ các chuyên gia đến từ BGF, Harvard, Princeton, EY (Ernst & Young) và Northeastern University (Hoa Kỳ). Đây không chỉ là một buổi thuyết trình, mà là bước thử sức mang tầm quốc tế, nơi ý tưởng của thí sinh được lắng nghe, phản biện và góp ý bởi những bộ óc hàng đầu thế giới.

Thứ hai, các dự án xuất sắc sẽ được truyền thông rộng rãi trên VietNamNet, VLAB Innovation, giúp lan tỏa hình ảnh, câu chuyện sáng tạo và thông điệp nhân văn của người trẻ Việt Nam. Với hàng triệu lượt độc giả và người theo dõi, đây là cơ hội để sản phẩm AI của bạn không chỉ được ghi nhận mà còn trở thành cảm hứng cho cộng đồng.

Thứ ba, thí sinh có thể kết nối quốc tế với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI thông qua các phiên trao đổi, workshop và mentoring 1:1. Mỗi cuộc gặp không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn mở ra cánh cửa hợp tác nghiên cứu, học bổng và phát triển dự án lâu dài.

Thứ tư, tất cả các thí sinh và nhóm đoạt giải sẽ được nhận chứng nhận từ Ban tổ chức quốc tế, được công nhận như một “hồ sơ vàng” trong quá trình học tập, xin học bổng, du học hoặc nghiên cứu.

Và cuối cùng, điểm nhấn đặc biệt là Lễ trao giải Vietnam AI Contest 2025 - dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2026. Đây sẽ là nơi những bộ óc trẻ tài năng hội tụ, cùng các chuyên gia, cố vấn quốc tế và báo chí, tạo nên một đêm vinh danh rực rỡ, nơi mỗi ý tưởng đều được tỏa sáng.

Hội đồng Cố vấn Vietnam AI Contest 2025. Ảnh: VLAB Innovation

Phần thưởng lớn nhất: hành trình học hỏi và trưởng thành

Đằng sau mỗi mùa thi của Vietnam AI Contest không chỉ là những bảng xếp hạng hay giải thưởng, mà là hành trình rèn luyện và trưởng thành của hàng nghìn thí sinh.

Tham gia Vietnam AI Contest 2025, mỗi thí sinh đều trở thành một người kiến tạo - người dám nghĩ khác, dám làm mới và dám để công nghệ chạm vào trái tim con người. Dù bạn đang nghiên cứu AI trong y tế, sáng tạo nghệ thuật bằng AI, hay thiết kế công cụ đạo đức số, cuộc thi đều có chỗ cho bạn.

Bạn có thể đứng trước hội đồng quốc tế, giới thiệu mô hình của mình bằng tiếng Anh, nhận góp ý từ giáo sư Harvard hay chuyên gia EY. Bạn có thể cùng bạn bè dựng một đoạn phim ngắn bằng AI kể câu chuyện về lòng nhân ái. Bạn có thể viết một thuật toán dạy máy tính hiểu về cảm xúc con người.

Và đôi khi, phần thưởng không đến từ con số trên tấm séc, mà từ ánh mắt tự tin khi bạn đứng thuyết trình, từ lời khích lệ của giám khảo, hay từ khoảnh khắc cả nhóm cùng vỡ òa khi dự án chạy thành công sau hàng trăm lần thử nghiệm.

Vietnam AI Contest - nơi người trẻ được cất tiếng nói

Từ mùa đầu tiên năm 2023 đến nay, Vietnam AI Contest đã trở thành bệ phóng của hàng nghìn tài năng trẻ Việt Nam, nơi công nghệ và cảm xúc gặp nhau để tạo nên những điều tốt đẹp. Mỗi chủ đề - từ AIWS Angel đến AIWS Film Park - đều là một lời mời gọi sáng tạo không giới hạn.

Và với giải thưởng, quyền lợi cùng cơ hội năm 2025, cuộc thi đã thực sự bước lên một tầm cao mới: một sân chơi Việt mang tiêu chuẩn quốc tế, nơi mọi thí sinh đều có cơ hội khẳng định bản thân, đóng góp cho cộng đồng, và tạo dấu ấn trên bản đồ AI toàn cầu.

(Nguồn: VLAB Innovation)