Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng với việc sử dụng nhiều thảo mộc, rau xanh và các loại nguyên liệu theo mùa tươi ngon để tạo sự cân bằng trong vị giác và nhiệt độ cơ thể. Tại Vietnam House Restaurant, triết lý ấy được nhà hàng gửi gắm qua món Gỏi cuốn gà ướp thảo mộc. Phần thịt gà được tẩm ướp bằng các loại thảo mộc tự nhiên, cuộn chặt tay cùng các loại rau thanh mát. Sự kết hợp này mang đến hương thơm thoang thoảng, khi dùng kèm sốt nước mắm me tạo nên một khởi đầu nhẹ nhàng trong ngày oi bức.

Món Chicken Fresh Rolls - Gỏi cuốn với gà ướp thảo mộc, bún tươi, dưa leo, thơm và rau thơm, dùng kèm sốt nước mắm me

Điểm nhấn tiếp theo là món Sườn bò Mỹ nấu sốt bò kho, một sự thử nghiệm đầy táo bạo mang phong vị đương đại rõ nét. Thịt sườn bò Mỹ thượng hạng được hầm mềm, thấm đẫm phần sốt bò kho sánh quyện đậm đà. Thay vì cách thưởng thức quen thuộc, món ăn được dùng kèm với cà rốt nghiền dẻo mịn, có vị ngọt dịu tự nhiên, kết hợp cùng xà lách xoong xào, giúp món ăn giữ được sự cân bằng nhẹ nhàng, dễ chịu khi thưởng thức vào bữa trưa.

Món Braised US Beef Short Rib - Sườn bò Mỹ nấu sốt bò kho, dùng kèm cà rốt nghiền và xà lách xoong xào

Món Ốc hương xào nước cốt dừa được ví như một sự nuông chiều vị giác thú vị. Những con ốc hương tươi rói, giòn sần sật được khoác lên mình lớp sốt nước cốt dừa béo ngậy nhưng không ngấy. Hương vị tự nhiên của biển cả gặp gỡ cái béo thanh của dừa, thêm chút nhấn nhá của gia vị bản địa, khiến món ăn trở nên cuốn hút lạ kỳ.

Món Stir-fried Coconut Sweet Snail - Ốc hương xào nước cốt dừa, bột ớt cà ri, rau răm, dùng kèm bánh mì

Trải nghiệm vị giác mùa hè khép lại cùng chiếc Bánh kem hạt dẻ cười với sô-cô-la trắng và quả mâm xôi nghiền. Món tráng miệng mang đến hương vị thơm bùi đặc trưng của hạt dẻ cười hòa quyện cùng sô-cô-la trắng ngọt ngào. Sự xuất hiện của quả mâm xôi nghiền với vị chua dịu vừa giúp cân bằng lại toàn bộ độ ngọt, vừa để lại dư vị thanh tao và nhẹ nhàng cho thực khách khi kết thúc bữa ăn.

Bánh kem hạt dẻ cười với sô-cô-la trắng và quả mâm xôi nghiền

Mỗi món ăn trong thực đơn mới của Vietnam House Restaurant không chỉ là câu chuyện về hương vị, mà còn là trải nghiệm về phong cách sống. Thực khách có thể chọn góc ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn nhịp sống sôi động hoặc không gian phòng VIP riêng tư hơn. Sự kết hợp giữa nguyên liệu tuyển chọn và kỹ thuật chế biến đương đại chính là lời mời gọi chân thành từ Vietnam House Restaurant, nơi cái nóng mùa hè nhường chỗ cho sự thư thái và ngon miệng.

Nhà hàng Vietnam House Restaurant Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, Vietnam House Restaurant mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đương đại riêng biệt. Tại ngã tư Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, Vietnam House Restaurant mang đến không gian thanh lịch với lối kiến trúc Pháp cổ điển, lưu giữ những nét đẹp di sản và giữ vững danh hiệu Michelin Selected trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025). Địa chỉ: Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi 93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thời gian phục vụ: Bữa trưa | Thứ 2 - Chủ Nhật | 11:00 - 14:30 Bữa tối | Thứ 2 - Chủ Nhật | 17:00 - 22:00

Lệ Thanh