Sau gần 20 năm xây dựng vị thế trên thị trường viễn thông Campuchia, tối ngày 9/6/2026, Metfone bước vào lĩnh vực logistics với việc ra mắt dịch vụ Metfone Express. Đây là thị trường nước ngoài thứ 2 khai trương dịch vụ logistics của Viettel, được xem là bước đi chiến lược mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái số. Đồng thời, mở ra tham vọng giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn của nền kinh tế Campuchia là chi phí logistics còn ở mức cao.

Metfone bước vào lĩnh vực logistics, ra mắt Metfone Express vào ngày 9/6/2026. Ảnh: Đức Anh

Theo Metfone, sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu giao thương ngày càng gia tăng cùng quá trình chuyển đổi số đang tạo ra yêu cầu mới đối với ngành logistics tại Campuchia. Thị trường được đánh giá có nhiều triển vọng tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt với những thách thức về hạ tầng, khả năng kết nối, chất lượng dịch vụ và mức độ ứng dụng công nghệ.

Trong bối cảnh đó, Metfone lựa chọn logistics là lĩnh vực phát triển tiếp theo sau khi đã hoàn thành giai đoạn xây dựng hạ tầng viễn thông và chuyển đổi số tại quốc gia này.

Ông Cao Mạnh Đức, Tổng Giám đốc Metfone chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng có thể góp phần giảm chi phí logistics trong giai đoạn tới. Nếu viễn thông trước đây từng tạo ra sự thay đổi lớn trong cách con người kết nối với nhau, thì chúng tôi tin rằng logistics số hôm nay sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi mới trong cách hàng hóa được lưu thông và nền kinh tế được vận hành”.

Bước đi mới của Metfone được Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia Chea Vandeth đánh giá cao. Theo Bộ trưởng, việc ra mắt Metfone Express tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, cam kết đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Campuchia trong tiến trình phát triển kinh tế số.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tin tưởng, Metfone sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, là cầu nối góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới.

Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia nghe giới thiệu về drone giao hàng của Metfone Express. Ảnh: Đức Anh

Khác với nhiều đơn vị mới tham gia thị trường, Metfone bước vào lĩnh vực logistics với một số lợi thế đáng chú ý. Doanh nghiệp đã xây dựng được mạng lưới phủ khắp 25 tỉnh, thành phố của Campuchia, cùng hệ thống hơn 1.000 điểm đại lý và kênh phân phối rộng khắp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Metfone nhanh chóng triển khai mạng lưới giao nhận trên phạm vi toàn quốc mà không phải bắt đầu từ con số 0.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sở hữu lượng khách hàng lớn và mức độ nhận diện thương hiệu cao trên thị trường Campuchia. Yếu tố cạnh tranhh tiếp theo là công nghệ.

Metfone Express được xây dựng theo mô hình logistics toàn trình, bao gồm các khâu tiếp nhận đơn hàng, phân loại, vận chuyển và giao hàng tận nơi. Hệ thống cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, hỗ trợ quản lý vận hành trực tuyến và tối ưu hành trình giao nhận. Khi hành trình được tối ưu, chi phí sẽ giảm xuống và khách hàng là người hưởng lợi trực tiếp.

Việc kết hợp giữa hạ tầng viễn thông, dữ liệu khách hàng, nền tảng thanh toán số và các công nghệ quản trị hiện đại sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Đằng sau Metfone Express còn là sự hỗ trợ về kinh nghiệm và tri thức ngành từ Viettel Post - một trong những doanh nghiệp logistics lớn tại Việt Nam. Theo Metfone, đội ngũ chuyên gia từ Việt Nam đã tham gia xây dựng mô hình vận hành, đào tạo nhân sự và triển khai hệ thống công nghệ ngay từ giai đoạn đầu.

Điều này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn thiện năng lực vận hành và giảm thiểu rủi ro khi bước chân vào lĩnh vực mới.

Ngài Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia nghe giới thiệu về robot chia chọn tự động của Metfone Express. Ảnh: Đức Anh.

Không chỉ hướng đến thị trường nội địa Campuchia, Metfone còn đặt logistics trong chiến lược kết nối khu vực. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, hệ sinh thái logistics mà Viettel đang phát triển tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar có thể tạo nền tảng cho các tuyến vận chuyển liên quốc gia trong tương lai.

Dù đặt ra mục tiêu khá tham vọng là lọt Top 3 doanh nghiệp logistics có thị phần lớn nhất Campuchia trong vòng 3 năm tới, Metfone cho biết sẽ không lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng việc giảm giá thiếu bền vững.

Theo ông Cao Mạnh Đức, logistics là ngành có biên lợi nhuận thấp, đòi hỏi khả năng tối ưu vận hành cao. Vì vậy, lợi thế cạnh tranh của Metfone sẽ đến từ công nghệ, mạng lưới, kinh nghiệm quản trị và khả năng kết nối hệ sinh thái thay vì những cuộc đua về giá.

Sự xuất hiện của Metfone Express được đánh giá sẽ tạo thêm động lực cạnh tranh cho thị trường logistics Campuchia. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ tham gia lĩnh vực giao nhận, quá trình số hóa ngành logistics có thể diễn ra nhanh hơn.

Như vậy, sau gần hai thập kỷ tạo dấu ấn trong lĩnh vực viễn thông, Metfone đang bước vào một hành trình mới. Nếu trước đây doanh nghiệp góp phần kết nối người dân Campuchia bằng hạ tầng số, thì ở giai đoạn tiếp theo, mục tiêu là kết nối dòng chảy hàng hóa bằng hạ tầng logistics thông minh.

Đức Anh