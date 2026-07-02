Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Cyber Services Việt Nam (Cyber Services) tổ chức Lễ trao nhận chứng chỉ PCI DSS phiên bản v4.0.1.

Chứng chỉ PCI DSS mà Tổng Công ty Mạng lưới Viettel vừa đạt được là chuẩn mực bảo mật dữ liệu bắt buộc do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành Thẻ thanh toán (gồm các tổ chức lớn như Visa, MasterCard, JCB...) thiết lập. Trong đó, phiên bản PCI DSS v4.0.1 là bản cập nhật mới nhất với những đòi hỏi khắt khe vượt trội so với tiêu chuẩn cũ, tập trung vào khả năng phòng thủ chủ động và kiểm soát an toàn nghiêm ngặt theo thời gian thực.

Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của Viettel Networks trong việc khẳng định vị thế dẫn đầu về hạ tầng số an toàn, tin cậy, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhất trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thương mại điện tử.

Lễ trao nhận Chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 giữa Viettel Networks và Cyber Services

"Thước đo" khắt khe cho hạ tầng Cloud và Colocation

Đối với hệ thống Điện toán đám mây (Cloud) và Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (Colocation), việc đạt được chứng chỉ này là một bài toán phức tạp. Dưới sự phối hợp toàn diện giữa Viettel Network và các chuyên gia từ Cyber Services Việt Nam, hai bên đã dành nhiều tháng rà soát, kiểm thử áp lực toàn bộ kiến trúc hạ tầng mạng lưới, quy trình vận hành cũng như kiểm soát an ninh vật lý tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) của Viettel.

Đối với dịch vụ Colocation: Tiêu chuẩn v4.0.1 siết chặt tối đa quy trình an ninh vật lý, giám sát ra vào, hệ thống camera, nguồn điện, kiểm soát con người nhằm đảm bảo các thiết bị phần cứng, máy chủ của khách hàng được bảo vệ trước mọi nguy cơ xâm nhập trái phép.

Đối với hệ thống Cloud: Chứng chỉ bảo chứng cho khả năng mã hóa dữ liệu tối tân, phân quyền truy cập nghiêm ngặt, cô lập tài nguyên an toàn giữa các khách hàng (Multi-tenancy) và hệ thống tường lửa thế hệ mới giúp ngăn chặn toàn diện các kịch bản tấn công mạng, bảo vệ dòng dữ liệu số trong quá trình lưu trữ, xử lý.

Đại diện Viettel Networks và Cyber Services chúc mừng cột mốc đạt chứng chỉ PCI DSS

Bệ phóng an toàn cho các doanh nghiệp tài chính, số hóa

Tại lễ trao nhận chứng chỉ, ông Tống Duy Hưng - Tổng Giám đốc Cyber Services Việt Nam - nhận định, việc Viettel Networks hoàn thành xuất sắc các bài kiểm duyệt để cấp chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 cho cả hai mảng hạ tầng cốt lõi này là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ và quy trình quản trị chuẩn quốc tế của tổng công ty.

Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển lên mây (Cloud) và tối ưu chi phí hạ tầng (Colocation) đang bùng nổ, việc Viettel sở hữu hệ sinh thái hạ tầng đạt chuẩn PCI DSS v4.0.1 mang lại lợi ích chiến lược vượt trội khách hàng.

Với các tổ chức tài chính, ngân hàng, ví điện tử, trung gian thanh toán và doanh nghiệp e-Commerce, giờ đây có thể yên tâm đặt hệ thống hoặc thuê dịch vụ Cloud của Viettel mà không phải lo lắng về tính tuân thủ pháp lý và an toàn dữ liệu thẻ.

Khi sử dụng hạ tầng đã đạt chuẩn PCI DSS của Viettel, các doanh nghiệp đối tác sẽ rút ngắn được thời gian và chi phí trong quy trình đánh giá chứng chỉ bảo mật của chính họ.

Bên cạnh đó, Viettel đã góp phần xây dựng một hệ sinh thái số Việt Nam an toàn, tự chủ, giảm thiểu tối đa các rủi ro về rò rỉ dữ liệu hay tấn công ransomware quy mô lớn.

Việc đón nhận chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Viettel Networks: Không chỉ tiên phong đầu tư về quy mô, công nghệ hiện đại mà luôn đặt yếu tố "An toàn thông tin" làm trọng tâm cốt lõi để đồng hành vững chắc cùng các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thanh Loan