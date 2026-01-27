Theo báo cáo tổng hợp năm 2025, Viettel Construction đạt doanh thu 14.050 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024, tương ứng tăng thêm 1.394,2 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm. Riêng tháng 12/2025, doanh thu đạt 1.414,7 tỷ đồng, tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 745,1 tỷ đồng, tăng 73,3 tỷ đồng so với năm 2024 và hoàn thành 103% kế hoạch, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện đồng bộ trên toàn hệ thống.

Những kết quả này tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác đối với Viettel Construction - doanh nghiệp có năng lực triển khai các dự án hạ tầng ở mọi cấp độ quy mô, từ địa phương đến quốc gia, từ trong nước đến thị trường quốc tế.

Thị trường ghi nhận triển vọng dài hạn

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ các động lực tăng trưởng đến từ 5G, năng lượng xanh, chuyển đổi số và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực TowerCo. Trong năm 2025, cổ phiếu CTR dao động trong vùng giá khoảng 82.900 - 113.000 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản bình quân khoảng 1,3 triệu cổ phiếu/phiên. Các chỉ số định giá như P/E khoảng 21 lần và P/B khoảng 5,7 lần phản ánh kỳ vọng dài hạn của thị trường đối với triển vọng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Hướng tới Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Viettel Construction trong tiến trình củng cố vị thế là doanh nghiệp hạ tầng nòng cốt của Việt Nam. Theo bảng xếp hạng VNR500, doanh nghiệp tăng 9 bậc, vươn lên vị trí 127/500, đồng thời duy trì Top 3 doanh nghiệp lớn nhất ngành Xây dựng và tiếp tục có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo xếp hạng Fortune.

Không chỉ mở rộng quy mô, Viettel Construction kiên định chiến lược tăng trưởng gắn với chất lượng, hiệu quả và giá trị dài hạn, dựa trên ba trụ cột: số hóa - xanh hóa - nâng cao năng lực quản trị, hướng tới hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, khách hàng và xã hội.

Góp sức bảo đảm vững chắc hạ tầng số quốc gia

Trong lĩnh vực vận hành khai thác, Viettel Construction duy trì mức tăng trưởng khoảng 3%, tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm an toàn, ổn định cho hạ tầng viễn thông quốc gia. Trước áp lực gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu dữ liệu, đặc biệt trong các dịp cao điểm và điều kiện thiên tai phức tạp, doanh nghiệp vẫn duy trì mạng lưới thông suốt, không để gián đoạn dịch vụ.

Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh trong kiểm soát chất lượng, số hóa quản lý vật tư, rút ngắn thời gian triển khai và xử lý sự cố xuống tối đa 16 giờ đối với dịch vụ cố định băng rộng. Tại thị trường quốc tế, Viettel Construction bảo đảm 100% chỉ tiêu KPI mạng lưới tại Myanmar, Campuchia và các đối tác TowerCo, khẳng định năng lực vận hành theo chuẩn mực toàn cầu.

Củng cố vị thế TowerCo số 1 Việt Nam

Lĩnh vực hạ tầng cho thuê ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 36%, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất năm 2025 của doanh nghiệp. Viettel Construction hiện sở hữu và vận hành khoảng 12.000 trạm BTS, 2,45 triệu m² DAS và 2.716 km tuyến truyền dẫn. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng sang hạ tầng năng lượng mặt trời với quy mô 16,92 MWp, hình thành hệ sinh thái hạ tầng đa lớp.

Trong chiến lược triển khai 5G quốc gia, Viettel Construction hoàn thành 100% kế hoạch lắp đặt 6.452 trạm 5G, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phổ cập hạ tầng số của Việt Nam.

Khẳng định năng lực xây dựng và dịch vụ kỹ thuật

Lĩnh vực xây dựng duy trì vai trò trụ cột với doanh thu lũy kế 4.639,1 tỷ đồng, tăng 14%, giữ vững vị trí Top 1 tổng thầu xây dựng trọn gói và Top 3 nhà thầu hạ tầng - công nghiệp. Trong năm, doanh nghiệp đã bàn giao 1.295 công trình nhà ở, với giá trị trung bình 1,05 tỷ đồng/công trình, vượt kế hoạch đề ra.

Ở mảng giải pháp và dịch vụ kỹ thuật, Viettel Construction đạt mức tăng trưởng 24%, nổi bật với việc triển khai 5.423 hệ thống điện mặt trời áp mái trong năm 2025, nâng tổng công suất lũy kế lên khoảng 339 MWp, đóng góp tích cực cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Quản trị - nền tảng cho phát triển bền vững

Năm 2025, Viettel Construction tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại với tỷ lệ số hóa 91%, tự động hóa 61%, mức độ trưởng thành chuyển đổi số đạt 4,2/5 điểm. Quản trị nhân tài, quản trị hiệu suất và quản trị bằng văn hóa được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Khép lại năm 2025, Viettel Construction không chỉ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh mà còn khẳng định vị thế doanh nghiệp hạ tầng - xây dựng - dịch vụ kỹ thuật chủ lực của Việt Nam. Cũng trong năm 2025, danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường 30 năm bền bỉ đổi mới, sáng tạo và cống hiến của doanh nghiệp. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Viettel Construction hướng tới mục tiêu trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển hạ tầng số, chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của đất nước.

(Nguồn: Viettel Construction)