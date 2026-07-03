Theo công bố mới nhất từ Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, Viettel Construction xếp vị trí 440, tăng 6 bậc so với năm 2025. Đây là năm thứ ba liên tiếp, doanh nghiệp góp mặt trong danh sách uy tín, quy tụ những doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Kết quả không chỉ phản ánh sự tăng trưởng ổn định về quy mô doanh thu và hiệu quả hoạt động, mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao của Viettel Construction trong các lĩnh vực cốt lõi, đặc biệt là xây dựng, hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật. Năm 2025, Viettel Construction ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 103% so với năm 2024, mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Các con số này được tạo nên từ hệ sinh thái kinh doanh gồm bốn trụ cột: vận hành khai thác mạng viễn thông, xây dựng, đầu tư hạ tầng cho thuê và giải pháp - dịch vụ kỹ thuật. Trong đó, xây dựng tiếp tục là một trong những lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào doanh thu và khẳng định rõ năng lực triển khai của Viettel Construction trên thị trường nước ngoài tập đoàn.

Bên cạnh đó, việc Viettel Construction thăng hạng trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 cũng là dấu mốc khẳng định đà tăng trưởng bền vững và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường khu vực.

Năm 2025, lĩnh vực xây dựng của Viettel Construction đạt doanh thu 4.639,1 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng doanh thu của doanh nghiệp. Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Viettel Construction còn liên tục mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động từ các công trình viễn thông truyền thống sang các dự án dân dụng, công nghiệp, thương mại dịch vụ, khách sạn nghỉ dưỡng, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Trong những năm gần đây, Viettel Construction liên tiếp được các chủ đầu tư lớn tin tưởng lựa chọn tham gia thi công nhiều dự án quy mô trên cả nước. Từ các khu đô thị, tổ hợp thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp từng bước khẳng định năng lực tổng thầu với lợi thế nổi bật về tiến độ, chất lượng và khả năng quản lý dự án trên phạm vi rộng.

Sở hữu mạng lưới nhân sự trải dài 34 tỉnh, thành phố cùng hệ thống quản trị và vận hành được chuẩn hóa, Viettel Construction có khả năng triển khai đồng thời hàng nghìn công trình trên toàn quốc. Đây là lợi thế khác biệt giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường xây dựng cạnh tranh mạnh mẽ.

Năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp Viettel Construction được Fortune vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, ghi dấu hành trình phát triển bền vững và không ngừng nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.

Bên cạnh xây dựng, lĩnh vực vận hành khai thác tiếp tục là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh đặc thù của Viettel Construction. Doanh nghiệp hiện quản lý và vận hành mạng lưới hạ tầng viễn thông quy mô lớn trên toàn quốc, góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt của hạ tầng số quốc gia.

Đồng thời, lĩnh vực hạ tầng cho thuê tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng nổi bật khi tăng trưởng khoảng 36% trong năm 2025. Viettel Construction hiện là ToweCo số 1 Việt Nam, sở hữu và vận hành hệ thống hạ tầng viễn thông dùng chung lớn nhất cả nước, phục vụ nhu cầu phát triển mạng lưới của các nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ.

Trong khi đó, mảng giải pháp và dịch vụ kỹ thuật ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 24%, mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như điện mặt trời, cơ điện (ME&ICT), hạ tầng năng lượng và các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Việc liên tiếp được Fortune Southeast Asia 500 vinh danh không chỉ là sự ghi nhận về quy mô doanh thu mà còn khẳng định uy tín và năng lực cạnh tranh của Viettel Construction trên bình diện khu vực. Là bảng xếp hạng do Tạp chí Fortune (Mỹ), một trong những tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu thế giới công bố, Fortune Southeast Asia 500 được xem là "thước đo" phản ánh sức mạnh tài chính, hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

Không chỉ sở hữu năng lực thi công trên cả nước, Viettel Construction còn đang từng bước xây dựng vị thế của một doanh nghiệp xây dựng công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý dự án, vận hành công trình và kiểm soát chất lượng thi công. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Với nền tảng tăng trưởng vững chắc cùng các động lực mới từ xây dựng, hạ tầng cho thuê và dịch vụ kỹ thuật, Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp có doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030, tiếp tục củng cố vị thế và thể hiện khát vọng mở rộng quy mô vươn tầm thế giới.

Dấu mốc thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500 cho thấy Viettel Construction đang từng bước được cộng đồng doanh nghiệp và thị trường quốc tế ghi nhận về năng lực cạnh tranh, khả năng phát triển bền vững và vị thế của một doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bích Đào