Ngày 14/11/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel- Viettel Telecom tuyên bố đồng hành cùng chiến dịch quay trở lại thị trường Việt Nam của thương hiệu Motorola – từng là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu.

Theo đó, nhân dịp Motorola tái xuất, hai thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: Tặng 30GB data 5G miễn phí cho khách hàng Viettel khi sử dụng điện thoại Motorola 5G.

Mục tiêu của chương trình này không chỉ mang đến trải nghiệm tốc độ, ổn định và kết nối vượt trội cho người dùng Motorola mà còn mở đầu cho hợp tác chiến lược giữa Viettel và Motorola – cùng mang công nghệ 5G đến gần hơn với người Việt.

Viettel tặng 30GB data cho khách hàng mua điện thoại Motorola

Tiên phong khai trương mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam, Viettel Telecom đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ phủ sóng 5G tới 90% dân số, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc, để thu hút 12 triệu thuê bao.

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu sự trở lại của Motorola chiều 12/11/2025, ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP.HCM khẳng định: Với hạ tầng mạng 5G hàng đầu, Viettel cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm công nghệ mới nhất.

“Đây không chỉ là lễ ra mắt những mẫu điện thoại 5G thế hệ mới, mà còn là bước khởi đầu cho hợp tác chiến lược giữa Viettel Telecom và Motorola. Chúng tôi cam kết phổ cập 5G với gói cước chỉ từ 100.000 đồng, giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận công nghệ mới nhất”, ông Ngô Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ông Ngô Mạnh Hùng- Giám đốc Viettel TPHCM phát biểu tại sự kiện

Hợp tác giữa Viettel Telecom và Motorola nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng 5G tại Việt Nam. Theo lộ trình, Viettel Telecom hợp tác với đa dạng các nhà cung cấp thiết bị di động để phổ cập và phủ rộng 5G tới tất cả các đối tượng khách hàng sử dụng nhiều hãng điện thoại và nhiều dòng điện thoại khác nhau từ giá rẻ, tầm trung đến cao cấp.

Motorola đang có màn tái xuất mạnh mẽ tại Việt Nam, chính thức ra mắt 5 mẫu smartphone từ ngày 12/11/2025, bao gồm cả dòng giá rẻ và cao cấp, với cam kết mang đến trải nghiệm công nghệ Mỹ đáng tin cậy. Các sản phẩm mới tập trung vào thế mạnh về pin, màn hình, camera và thiết kế sáng tạo, với nhiều mẫu có kết nối 5G.

Từng là một trong những thương hiệu mở đường cho ngành di động toàn cầu, với những chiếc điện thoại huyền thoại như RAZR V3 hay Droid, Motorola đã dần đánh mất vị thế trong kỷ nguyên smartphone. Quay lại Việt Nam trong thời điểm thị trường smartphone đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với một chiến lược rõ ràng hơn và danh mục sản phẩm đa dạng, Motorola đang được kỳ vọng làm nên một cú “lội ngược dòng” nhiều bất ngờ.

Hồng Anh