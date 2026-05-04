Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt 12.568 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Viettel Global duy trì đà tăng trưởng doanh thu hai con số trong suốt 17 quý liên tiếp (kể từ quý I/2022) và giữ vững mức tăng trên 20% trong 10 quý gần nhất. Mức tăng trưởng này được đánh giá cao gấp 4-6 lần so với trung bình của ngành viễn thông toàn cầu.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 166%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận 2.329 tỷ đồng, cao gấp 5,7 lần (tương đương mức tăng 471%) so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó giúp biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.

Đại diện doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh đến từ sự tăng trưởng đồng bộ tại các công ty con và công ty liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, hiệu quả từ việc kiên trì bám trụ và khả năng thấu hiểu văn hóa bản địa đã giúp Viettel Global xây dựng lợi thế cạnh tranh tại các thị trường đặc thù.

Về định hướng kinh doanh năm 2026, Viettel Global tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tập trung vào bốn động lực chính: củng cố viễn thông truyền thống, đẩy mạnh dịch vụ số, khai thác lĩnh vực kinh doanh mới và nghiên cứu mở rộng thị trường tại các khu vực tiềm năng.

Trong năm 2025, doanh nghiệp đã bắt đầu khai thác các lĩnh vực ngoài viễn thông truyền thống khi đưa vào vận hành dịch vụ logistics (hậu cần) tại Lào. Mảng dịch vụ số và tài chính cũng được mở rộng với việc thành lập Công ty NatTransfer, chuyên kinh doanh dịch vụ kiều hối tại thị trường Haiti. Song song đó, Viettel Global tiến hành khảo sát các dự án điện mặt trời tại Mozambique và Myanmar nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn.

Theo lộ trình, dự kiến trong quý II/2026, Viettel Global sẽ chính thức ra mắt dịch vụ logistics tại Campuchia và tiếp tục nghiên cứu để áp dụng mô hình này vào thị trường Myanmar.

Trên cơ sở lợi nhuận đạt được, Viettel Global lên kế hoạch chi hơn 10.044 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện dự kiến là 33%, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 3.300 đồng.

Nguyên Minh