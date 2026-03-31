Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán Viettel Global vừa công bố, doanh thu thuần của doanh nghiệp không có nhiều khác biệt so với báo cáo tự lập đã công bố trước đó, đạt 44.271 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ kỷ lục về doanh thu, Viettel Global ghi nhận thêm kỷ lục là lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay, đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước.

Con số này đưa Viettel Global vào top 15 đơn vị có lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và đứng thứ 5 thị trường nếu không tính khối ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) tăng 65% lên hơn 9.300 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt trên 3.000 đồng.

Kết quả kinh doanh tốt giúp tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92% (hết năm 2024 đạt 86%), vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel hiện đạt 10 tỷ USD.

Đặc biệt, trong số 10 thị trường kinh doanh viễn thông, Viettel duy trì vị trí nhà mạng số 1 tại 7 thị trường.

Ngày 28/3, tại lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), doanh nghiệp vinh dự được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động, phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo.