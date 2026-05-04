Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu ở miền đông Trung Quốc đã tuyên thắng kiện cho một nhân sự công nghệ cấp cao bị công ty đuổi việc để thay thế bằng AI.

Quyết định này giữ nguyên phán quyết trước đó của tòa án cấp dưới, khẳng định việc sa thải người lao động này là trái pháp luật.

Làn sóng sa thải nhân sự vì AI đang lan rộng trên toàn cầu. Ảnh: iStock

Tòa án công bố một bài viết nêu rõ: "Lý do chấm dứt hợp đồng mà công ty đưa ra không thuộc các trường hợp tiêu cực như thu hẹp quy mô kinh doanh hoặc gặp khó khăn trong hoạt động, cũng không đáp ứng điều kiện pháp lý để coi là 'không thể tiếp tục hợp đồng lao động'".

Người lao động này mang họ Chu, làm việc tại một công ty công nghệ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang với chức danh giám sát đảm bảo chất lượng. Ông Chu làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn, chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác của các câu trả lời do AI tạo ra.

Công ty đã điều chuyển ông Chu xuống một vị trí thấp hơn, đồng thời cắt giảm 40% mức lương thường niên 300.000 NDT (khoảng 43.900 USD) của ông.

Ông Chu từ chối lời đề nghị này và bị công ty chấm dứt hợp đồng. Công ty viện dẫn lý do AI đã làm giảm nhu cầu nhân sự, khiến vị trí của ông Chu không còn cần thiết.

Ông Chu đã có hành động pháp lý chống lại công ty bằng cách nộp đơn yêu cầu trọng tài phân xử và đòi mức bồi thường cao hơn cho việc sa thải trái pháp luật. Cuối cùng, ông đã giành chiến thắng.

Không đồng tình với yêu cầu bồi thường, công ty đã đệ đơn kiện vào năm 2025. Tuy nhiên, họ đã thua ở tòa án cấp quận và tiếp tục thua trong phiên tòa phúc thẩm.

Tòa án Hàng Châu cũng ra phán quyết rằng việc cắt giảm lương quá sâu đối với vị trí điều chuyển là không hợp lý.

Thông tin về phán quyết này đang mở ra một diễn đàn thảo luận về AI và lực lượng lao động toàn cầu. Phản hồi về một bài đăng tóm tắt vụ việc trên mạng xã hội X, một người dùng viết: "Tiến bộ là điều tốt, nhưng không phải theo cách bỏ rơi người lao động".

Quyết định và thời điểm ra phán quyết này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh các công ty trên toàn thế giới đang chi hàng tỷ USD mỗi quý để triển khai công nghệ AI và tin tức về các đợt sa thải hàng loạt tràn ngập các mặt báo, phán quyết tại Hàng Châu đang trực tiếp đối mặt với vấn đề liệu một công ty có thể dùng AI làm cái cớ hợp lý để sa thải người lao động hay không.

