Hiện đại hóa bắt đầu từ mục tiêu kinh doanh

Hạ tầng tích lũy qua nhiều năm thường đi kèm công cụ quản trị phân tán, cấp phát thủ công, khiến chi phí tăng và dịch vụ mới triển khai chậm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận hiện đại hóa Private Cloud. Doanh nghiệp cần xác định hạ tầng mới giải quyết vấn đề gì: rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, bảo đảm liên tục kinh doanh hay tối ưu hiệu suất tài nguyên và tổng chi phí sở hữu (TCO).

Sự kiện VMware Explore on Tour tại Singapore thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp trong khu vực. Ảnh: Viettel IDC

VMware Cloud Foundation 9 (VCF 9) tích hợp tính toán, lưu trữ, mạng, bảo mật, tự động hóa và quản trị trên một nền tảng, giúp doanh nghiệp chuyển từ quản lý phân tán sang vận hành Private Cloud thống nhất. Tuy nhiên, nền tảng ảo hóa mới chưa tạo thành một dịch vụ hoàn chỉnh. Doanh nghiệp còn phải tính đến khả năng tích hợp Kubernetes, cơ sở dữ liệu, bảo mật, sao lưu và khôi phục thảm họa, cùng quy trình giám sát và cung cấp dịch vụ xuyên suốt.

Hiện đại hóa Private Cloud không chỉ là nâng cấp nền tảng ảo hóa, mà là tái thiết kế kiến trúc dịch vụ và mô hình vận hành để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh mới.

Kiểm soát rủi ro từ thiết kế đến vận hành

Một trong những thách thức lớn nhất khi hiện đại hóa Private Cloud không nằm ở việc lựa chọn công nghệ, mà ở khả năng chuyển đổi từ hệ thống hiện hữu sang kiến trúc mới mà vẫn bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục.

Đây cũng là thông điệp được Viettel IDC chia sẻ trong chuyên đề “De-Risking Enterprise Private Cloud Modernization: Lessons from Large-Scale VMware Cloud Foundation Deployments” (Giảm thiểu rủi ro trong quá trình hiện đại hóa Private Cloud doanh nghiệp: Những bài học từ các dự án triển khai VCF 9 quy mô lớn) tại VMware Explore Singapore tháng 10/2026 với năm nguyên tắc từ kinh nghiệm triển khai: xác định mục tiêu kinh doanh; đánh giá, phân loại workload; hiện đại hóa dịch vụ; chuẩn bị phương án chuyển đổi và quay lui (rollback); thiết kế năng lực vận hành ngay từ đầu.

Chuyên gia Viettel IDC chia sẻ kinh nghiệm triển khai VCF 9 tại sự kiện VMware Explore on Tour Singapore 2026. Ảnh: Viettel IDC

Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp cần phân loại ứng dụng theo mức độ quan trọng, yêu cầu hiệu năng, bảo mật, khả năng tích hợp và thời gian gián đoạn cho phép. Những hệ thống ít rủi ro có thể được lựa chọn triển khai trước để kiểm chứng kiến trúc, sau đó mới mở rộng sang các ứng dụng nghiệp vụ trọng yếu. Song song, việc kiểm tra tương thích phần cứng, phiên bản phần mềm và các điều kiện nâng cấp giúp giảm nguy cơ phát sinh sự cố ngoài kế hoạch.

Với ngân hàng, viễn thông hay các dịch vụ thiết yếu, kế hoạch chuyển đổi phải đi kèm kịch bản rollback, kiểm thử khôi phục và tiêu chí xác định thời điểm dừng. Có bản sao lưu chưa đủ; tổ chức cần biết có thể khôi phục đến đâu, trong bao lâu và ai chịu trách nhiệm xử lý. Những yêu cầu này cần được thống nhất trước khi di chuyển dữ liệu, ứng dụng.

Một bài học Viettel IDC nhấn mạnh là thiết kế Day-2 Operations, tức năng lực vận hành sau triển khai, ngay từ giai đoạn kiến trúc. Hệ thống mới cần có quy trình giám sát, cảnh báo, quản lý thay đổi, phân quyền, cập nhật và ứng phó sự cố. Nếu tiếp tục vận hành thủ công qua nhiều công cụ rời rạc, lợi ích từ tự động hóa sẽ khó được phát huy.

Viettel IDC cũng phát triển hướng tiếp cận Managed Private Cloud linh hoạt, cho phép phân chia trách nhiệm quản trị phù hợp với yêu cầu khách hàng. Trong một số mô hình, lớp quản trị có thể tách biệt với hạ tầng xử lý ứng dụng tại doanh nghiệp. Cách tổ chức này cần làm rõ quyền truy cập, vị trí dữ liệu và trách nhiệm vận hành, giúp khách hàng tận dụng chuyên môn nhà cung cấp mà vẫn đáp ứng yêu cầu kiểm soát hệ thống trọng yếu.

Không có một kiến trúc Private Cloud phù hợp cho mọi doanh nghiệp. Thành công phụ thuộc vào khả năng thiết kế giải pháp theo đặc thù hệ thống, yêu cầu quản trị và mức độ chấp nhận rủi ro của từng tổ chức.

Thành công cần được đo bằng kết quả

Theo khảo sát khách hàng do Broadcom công bố, các tổ chức sử dụng VCF Automation ghi nhận mức giảm 49% thời gian từ khi gửi yêu cầu đến khi môi trường ứng dụng sẵn sàng và giảm 49% công sức thủ công trong vòng đời ứng dụng. Đây là kết quả khảo sát, không phải mức cải thiện bảo đảm cho mọi doanh nghiệp hoặc số liệu triển khai của Viettel IDC.

Để đánh giá hiệu quả, doanh nghiệp cần đo các chỉ số trước và sau chuyển đổi: thời gian cấp phát tài nguyên, hiệu suất sử dụng hạ tầng, TCO, mức độ tự động hóa, thời gian khôi phục và khả năng đáp ứng yêu cầu bảo mật. Ở góc độ kinh doanh, cần đánh giá tốc độ ra mắt sản phẩm, mức gián đoạn và khả năng triển khai AI.

Gian hàng của Viettel IDC tại sự kiện VMware Explore on Tour tại Singapore thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Ảnh: Viettel IDC

Viettel IDC nhấn mạnh tại VMware Explore Singapore rằng thành công của hiện đại hóa cần được đo bằng kết quả kinh doanh, thay vì những cột mốc triển khai. Với vị thế VMware Cloud Service Provider hạng Pinnacle và kinh nghiệm vận hành cloud, Viettel IDC hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp từ đánh giá hiện trạng, tư vấn kiến trúc, chuyển đổi đến vận hành và tối ưu lâu dài.

Theo đại diện Viettel IDC, đích đến của hiện đại hóa Private Cloud không phải là sở hữu một nền tảng công nghệ mới, mà là xây dựng năng lực công nghệ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, kiểm soát rủi ro tốt hơn và tăng trưởng bền vững hơn.

Ngọc Minh