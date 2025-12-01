Trung tâm được xây dựng trên diện tích 8,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 722 tỷ đồng, gồm ba khối nhà kho tổng diện tích gần 40.000 m². Cấu trúc trung tâm gồm: kho phân phối hàng tiêu dùng, hàng mát và hàng lạnh; kho fulfillment (phục vụ xử lý, kiểm soát đơn hàng thương mại điện tử từ khi nhập vào kho đến khi giao đến tay khách hàng); trung tâm chia chọn tự động với dây chuyền phân loại Crossbelt Sorter công suất 9.000 bưu phẩm/giờ, kết hợp robot tự hành AGV, tối ưu hóa luồng hàng và năng suất vận hành.

Hệ thống quản trị thông minh kết nối dữ liệu kho, đơn hàng và vận tải theo thời gian thực, cho phép định tuyến, tối ưu tải và kiểm soát vận hành. Theo tính toán, trung tâm khi khai thác dự kiến rút ngắn 33% thời gian vận hành và tiết kiệm khoảng 348.000 km vận chuyển mỗi tháng, giảm chi phí nhiên liệu và phát thải, hướng tới mô hình logistics xanh và hiệu quả.

Khi đưa vào vận hành, Trung tâm Logistics Đà Nẵng hứa hẹn góp phần nâng cao năng lực vận hành toàn vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế số và thương mại bền vững

Trung tâm được thiết kế trở thành mắt xích kết nối hệ sinh thái sản xuất - bán lẻ - thương mại điện tử tại miền Trung - Tây Nguyên, rút ngắn thời gian đưa hàng ra thị trường, nâng cao độ chính xác giao nhận, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại điện tử bền vững. Dự án dự kiến tạo việc làm ổn định, đóng góp ngân sách địa phương và nâng cao năng lực vận hành khu vực.

Tại lễ khởi công, ông Phùng Văn Cường, Tổng Giám đốc Viettel Post nhấn mạnh: “Trung tâm Logistics Đà Nẵng được triển khai trên nền tảng công nghệ hiện đại, dữ liệu là ngôn ngữ và tốc độ là giá trị cốt lõi. Dự án sẽ kết nối nhà sản xuất, bán lẻ và sàn thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí vận hành và phát thải. Viettel Post cam kết triển khai đúng tiến độ, vận hành theo tiêu chuẩn xanh - số - thông minh, góp phần nâng tầm năng lực logistics quốc gia và phát triển kinh tế địa phương”.

Lễ khởi công có sự tham dự của lãnh đạo TP. Đà Nẵng, đại diện đối tác đầu tư và nhà thầu thi công. Viettel Post cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đối tác để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt dây chuyền tự động hóa, kiểm định và vận hành thử nghiệm đồng bộ trước khi đưa vào khai thác.

Khi đưa vào vận hành, Trung tâm Logistics Đà Nẵng sẽ là một cấu phần quan trọng của mạng lưới logistics đồng bộ, hiện đại, xanh và số, góp phần nâng cao năng lực vận hành toàn vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế số và thương mại bền vững. Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2026, sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Đình Sơn