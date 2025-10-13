Không chỉ là một trong những nhà bán lẻ uy tín hàng đầu, Viettel Store còn được biết đến là đối tác chiến lược của Samsung tại Việt Nam. Hệ thống phân phối chính hãng, bảo hành minh bạch và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm đã giúp Viettel Store trở thành điểm đến tin cậy của hàng triệu người dùng.

Mỗi mùa mua sắm, đặc biệt là giai đoạn cuối năm, Viettel Store luôn tiên phong mang đến những gói ưu đãi hấp dẫn cùng nhiều phần quà giá trị, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu các sản phẩm Galaxy chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất.

“Vũ Trụ Galaxy” - Không gian ưu đãi và quà tặng độc quyền

Từ ngày 08/10 đến 31/10/2025, Viettel Store triển khai chương trình “Vũ Trụ Galaxy” với hàng loạt khuyến mại lớn dành cho khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Samsung. Người dùng có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 11 triệu đồng khi chọn mua điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh hay tai nghe Galaxy tại hệ thống cửa hàng hoặc website chính thức của Viettel Store.

Điểm nhấn đặc biệt trong tháng 10 này nằm ở quà tặng phiên bản giới hạn - dấu ấn riêng chỉ có tại Viettel Store. Mỗi khách hàng khi mua sản phẩm Samsung với đơn hàng từ 5 triệu đồng trở lên sẽ nhận được túi Mini Bag Galaxy, món phụ kiện thời thượng dành cho những ai yêu thích phong cách hiện đại.

Không dừng lại ở đó, Viettel Store còn mang đến phiên bản “Ốp tai nghe Yêu nước” – món quà độc quyền thể hiện tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, sáng tạo và tự hào. Khách hàng mua Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Galaxy S Series hoặc Z Series trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay phần quà này.

Ngoài ra, khi mua điện thoại Galaxy bất kỳ, khách hàng có thể sở hữu Galaxy Buds Core với mức giá ưu đãi chỉ 990.000 đồng, góp phần hoàn thiện trải nghiệm âm thanh và kết nối trong cùng hệ sinh thái Samsung.

Minigame “Săn quà như ý” cơ hội trúng quà giá trị

Song song với ưu đãi mua sắm, Viettel Store còn tổ chức minigame trực tuyến “Vũ Trụ Galaxy” trên website chính thức, mang đến cơ hội trúng các phần quà hấp dẫn như Galaxy A07, Galaxy A17 5G và Galaxy Buds Core. Chương trình được thiết kế dưới hình thức tương tác vui nhộn, giúp người chơi vừa khám phá các sản phẩm Galaxy mới, vừa có thể nhận quà thực tế may mắn.

Combo hệ sinh thái Galaxy “Hợp ý, hợp ví”

Nắm bắt xu hướng người dùng hiện đại mong muốn sở hữu hệ sinh thái công nghệ đồng bộ, Viettel Store mang đến bộ sưu tập combo Galaxy ưu đãi đặc biệt, kết hợp hài hòa giữa điện thoại, tai nghe và đồng hồ thông minh.

Dành cho những ai yêu thích phong cách năng động và thực dụng, dòng Combo Trendy là lựa chọn lý tưởng. Người dùng có thể dễ dàng chọn giữa hai phiên bản Galaxy S25 FE (bản 128GB hoặc 512GB), đi kèm tai nghe Buds Core với mức giá chỉ từ 14,69 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp hơn, Combo Tinh hoa chinh phục người dùng với thiết kế gập thời thượng của Galaxy Z Flip7 (256GB hoặc 512GB), phối hợp cùng Buds3 và đồng hồ thông minh Watch8 LTE, với giá ưu đãi từ 32,99 triệu đồng.

Dành cho nhóm khách hàng đam mê hiệu năng đỉnh cao, Combo Quyền năng là lựa chọn hoàn hảo. Sự kết hợp giữa Galaxy Z Fold7 (256GB hoặc 512GB), tai nghe Buds3 Pro và đồng hồ Watch8 Classic tạo nên trải nghiệm công nghệ toàn diện với mức giá chỉ từ 50,99 triệu đồng.

Viettel Store - Điểm đến cho tín đồ công nghệ cuối năm

Mỗi bộ combo trong chương trình “Vũ Trụ Galaxy” không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn mở ra trải nghiệm liền mạch giữa các thiết bị trong cùng hệ sinh thái Samsung từ công việc, giải trí đến chăm sóc sức khỏe. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho thông điệp “Hợp ý, hợp ví” mà Viettel Store muốn gửi gắm đến người yêu công nghệ trong mùa mua sắm cuối năm.

Tháng 10 này, hành trình khám phá “Vũ Trụ Galaxy” chính là cơ hội để người yêu công nghệ sở hữu những thiết bị Samsung đẳng cấp với mức giá và quà tặng hấp dẫn nhất trong năm. Để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ hotline Viettel Store 1800.8123 hoặc ghé thăm hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Ngọc Minh