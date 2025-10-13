Theo nghiên cứu của Reviews.org trên 1.000 người trưởng thành tại Mỹ, người tiêu dùng hiện giữ điện thoại trung bình khoảng 2 năm 5 tháng, và chi tiêu trung bình 634,35 USD cho một chiếc smartphone – thấp hơn nhiều so với giá niêm yết của các mẫu cao cấp mới.

Đáng chú ý, iPhone 13, mẫu điện thoại ra mắt cách đây 4 năm, vẫn là chiếc iPhone được sở hữu nhiều nhất hiện nay.

“Điều này cho thấy người dùng không còn mặn mà với những mẫu điện thoại mới nhất”, cây bút Kelly Huh của Reviews.org nhận định. “Họ thường mua lại điện thoại đã qua sử dụng hoặc nhận máy cũ từ người thân.”

Giữ lại điện thoại cũ không tốn thêm chi phí, trong khi mua mới có thể khiến ví bạn “mỏng đi” đáng kể. Chẳng hạn, iPhone 17 ra mắt tháng 9 có pin lâu hơn, sạc không dây và giá từ 799 đến 1.199 USD.

Trong khi đó, Galaxy S25 của Samsung, ra mắt đầu năm, có giá từ 799,99 đến 1.299,99 USD.

iPhone 17 là smartphone mới nhất của Apple. Ảnh: Apple

Mặc dù các chiến dịch quảng cáo thường khiến người dùng nghĩ rằng ai cũng nâng cấp điện thoại mỗi năm, thực tế lại khác. Theo dữ liệu của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), 1/3 người dùng iPhone tại Mỹ năm 2024 đã giữ máy cũ hơn 3 năm trước khi đổi mới.

Cựu CEO của Verizon, Hans Vestberg, từng chia sẻ với CNBC rằng khách hàng hiện nay “giữ điện thoại hơn 36 tháng - một con số rất dài so với trước đây.”

Vì sao người dùng ngại đổi điện thoại?

Từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời năm 2007 đến nay, smartphone đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng các mẫu mới mỗi năm lại không mang đến đột phá lớn. Trong khi đó, giá liên tục tăng – chiếc iPhone đầu tiên chỉ có giá 499 USD.

Theo khảo sát, lý do khiến người tiêu dùng nâng cấp điện thoại gồm: hiệu năng cao hơn (22%), pin yếu (18%), tính năng mới (13%), điện thoại hỏng hoặc mất (13%), muốn sở hữu mẫu mới nhất (8%).

Điều này cho thấy đa số người dùng không đổi điện thoại chỉ vì muốn có mẫu mới.

Hai nhà phân tích Michael Levin và Josh Lowitz của CIRP viết: “Ngày nay, ít người bỏ một chiếc iPhone vẫn hoạt động tốt - dù đã 1 hay 5 năm tuổi - chỉ để đổi sang phiên bản mới nhất”.

Khi nào nên nâng cấp điện thoại?

Trên diễn đàn Reddit, người dùng chia sẻ nhiều quan điểm khác nhau. Có người đổi điện thoại “sau 5-6 năm, khi pin xuống cấp”, người khác chỉ đổi “khi máy không còn được cập nhật”, hoặc đơn giản là “khi nó hỏng hẳn.”

Theo Courtney Lindwall, cây bút của Consumer Reports, nếu điện thoại không còn nhận được bản cập nhật bảo mật hoặc hệ điều hành, đó là lúc nên nâng cấp.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh có nhiều cách để kéo dài tuổi thọ điện thoại mà không cần mua mới, như thay pin với chi phí không quá cao.

Nếu phải đổi máy, mua điện thoại tân trang (refurbished) là lựa chọn tiết kiệm. Lindwall khuyên người tiêu dùng nên chọn các chương trình tân trang chính hãng, ví dụ như của Apple, vì “một chiếc máy refurbished đúng chuẩn có thể gần như không khác gì máy mới”.

