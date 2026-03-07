Xác thực dựa trên mạng di động thay cho mật khẩu và OTP

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phát triển cơ chế xác thực dựa trên tín hiệu mạng và định danh từ SIM, cho phép người dùng đăng nhập hoặc xác nhận giao dịch trực tiếp thông qua kết nối mạng di động thay vì nhập mật khẩu hoặc mã OTP qua SMS.

Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian đăng nhập, đồng thời giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và đánh cắp OTP. Hệ thống cũng có khả năng phát hiện các hành vi gian lận như SIM swap (đổi SIM chiếm quyền tài khoản), giả mạo danh tính hoặc truy cập trái phép, thông qua việc phân tích trạng thái SIM và tín hiệu mạng theo thời gian thực.

Hiện Viettel Telecom và IPification đang phối hợp xây dựng hệ thống xác thực trên nền tảng mạng 4G/5G. Theo kế hoạch Viettel telecom chia sẻ, quý II/2026 Viettel sẽ hoàn thành giải pháp xác thực qua WiFi theo tiêu chuẩn TS.43 - tiêu chuẩn của GSMA cho phép xác thực thuê bao di động khi truy cập qua mạng Wifi bằng hạ tầng SIM và mạng di động. Sau đó từng bước tích hợp cho các đối tác ngân hàng và Fintech.

Đại diện Viettel Telecom và IPification ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tại MWC 2026. Từ trái sang: ông Stefan Kostic - CEO IPification và ông Lê Mạnh Tấn - Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom

Việc phát triển các giải pháp xác thực dựa trên hạ tầng mạng cũng giúp Viettel tận dụng lợi thế của mạng viễn thông, đồng thời mở ra khả năng cung cấp các dịch vụ xác thực số cho hệ sinh thái dịch vụ tài chính và nền tảng số.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ tại MWC 2026

Bên cạnh lễ ký kết với IPification, Viettel Telecom cũng có nhiều buổi làm việc với các đối tác công nghệ và viễn thông quốc tế tại MWC 2026. Tại các cuộc trao đổi này, Viettel Telecom cũng thảo luận và ký kết hợp tác triển khai các giải pháp Network API theo chuẩn CAMARA.

CAMARA là sáng kiến do GSMA và Linux Foundation thúc đẩy, nhằm xây dựng bộ API mở cho ngành viễn thông. Các API này cho phép doanh nghiệp và nhà phát triển truy cập an toàn vào các chức năng của mạng di động, như xác minh số thuê bao, phát hiện thay đổi SIM hoặc kiểm tra trạng thái thiết bị.

MWC 2026: Xác thực không mật khẩu trở thành xu hướng bảo mật mới

Theo GSMA, Mobile World Congress 2026 thu hút khoảng 95.000 đại biểu từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 2.400 doanh nghiệp công nghệ và viễn thông tham gia.

Khách tham quan trải nghiệm các giải pháp trong hệ sinh thái “Zero Trust Lifestyle” tại gian hàng Viettel ở MWC 2026. Các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế nhằm bảo vệ người dùng trong toàn bộ hành trình số, từ xác thực danh tính, bảo vệ thiết bị đến bảo mật giao dịch và các ứng dụng trong đời sống số.

Một trong những chủ đề nổi bật tại sự kiện năm nay là bảo mật danh tính số và xác thực không mật khẩu (passwordless authentication). GSMA cho biết các phương thức xác thực truyền thống như OTP qua SMS đang bộc lộ nhiều rủi ro khi các hình thức gian lận như SIM swap và đánh cắp OTP ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu công nghệ Gartner dự báo hơn 60% doanh nghiệp toàn cầu sẽ chuyển sang các phương thức xác thực không mật khẩu trước năm 2027, trong khi FIDO Alliance đang thúc đẩy các tiêu chuẩn xác thực mới nhằm giảm thiểu rủi ro phishing (hình thức lừa đảo trực tuyến bằng cách giả mạo website, email hoặc tin nhắn để đánh cắp thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân).

Trong bối cảnh đó, các giải pháp xác thực dựa trên hạ tầng mạng di động và định danh SIM đang được nhiều nhà mạng và doanh nghiệp Fintech trên thế giới quan tâm, đặc biệt trong các dịch vụ tài chính số có yêu cầu bảo mật cao. Việc hợp tác giữa Viettel Telecom và IPification được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ xác thực mới trong các lĩnh vực như ngân hàng số, Fintech, ví điện tử và các dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Việt Nam.

(Nguồn: Viettel Telecom)