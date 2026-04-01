Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước đầu của Viettel Telecom trong việc đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các Tổ chức Tài chính hàng đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hộ kinh doanh.

Tendoo Lending - vay vốn số hóa, giải ngân trong 24h

Tendoo Lending đóng vai trò là nền tảng trung gian kết nối nhu cầu vay vốn giữa hộ kinh doanh, SME với các ngân hàng và công ty tài chính uy tín. Thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục tại quầy giao dịch, khách hàng đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Tendoo, hóa đơn điện tử (SInvoice) của Viettel giờ đây có thể trải nghiệm quy trình vay vốn số hóa 100%: từ khâu đăng ký, gửi hồ sơ, nhận kết quả thẩm định, phê duyệt đều được thực hiện online và hỗ trợ 24/7. Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được giải ngân trong 24h.

Việc tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, không cần tài sản đảm bảo và giải ngân trong 24h giúp các hộ kinh doanh và SME dễ dàng bổ sung vốn lưu động thường xuyên cho các hoạt động thiết yếu như: Thanh toán hóa đơn mua hàng, nhập nguyên vật liệu; chi phí vận hành cũng như các chi phí khác phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ: "Việc ra mắt Tendoo Lending không chỉ giúp Viettel gia tăng giá trị cho hệ sinh thái Tendoo, mà còn xây dựng một nền tảng vận hành số toàn diện: vừa quản lý bán hàng hiệu quả, vừa hỗ trợ tiếp cận tài chính linh hoạt. Giải quyết bài toán vốn nhanh chóng là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động trong kỷ nguyên số".

Hạn mức vay vốn lên đến 2 tỷ, thời gian lên tới 60 tháng

Khởi động từ tháng 2/2026, Tendoo Lending đã kết nối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để cung cấp gói vay tín chấp không tài sản đảm bảo cho hộ kinh doanh với hạn mức lên tới 2 tỷ đồng và thời hạn vay vốn linh hoạt lên tới 60 tháng. Trong thời gian tới, nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các Ngân hàng và nhiều tổ chức tài chính uy tín khác, mang đến các gói vay đa dạng và đáp ứng các nhu cầu vốn khác nhau của hộ kinh doanh.

Đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Tendoo Lending hợp tác với Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho phép SME có thể đăng ký hồ sơ và nhận kết quả phê duyệt hạn mức ngay trên Tendoo Lending.

Theo đó, ngân hàng TMCP Tiên Phong cung cấp gói vay tín chấp siêu tốc cho SME với lãi suất từ 1%/tháng, hạn mức thấu chi lên tới 500 triệu đồng đi kèm đặc quyền miễn phí rút vốn và trả nợ trước hạn, không yêu cầu tài sản đảm bảo.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp gói vay thấu chi tín chấp hóa đơn trực tuyến với hạn mức thấu chi lên tới 200 triệu, lãi suất chỉ từ 1.7%/tháng với hình thức đăng ký hồ sơ, nhận kết quả phê duyệt và cấp hạn mức 100% Online.

Giải bài toán khát vốn của SME

Hiện nay, dư nợ khối doanh nghiệp SME đạt mức 18.4 triệu tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng 13.37%, chiếm tới 17-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Dù đóng vai trò là "xương sống", các doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh vẫn đang đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Các mô hình cho vay truyền thống thường đòi hỏi tài sản đảm bảo khắt khe, thủ tục rườm rà và thời gian thẩm định kéo dài, khiến doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh.

Bám sát các chủ trương của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 68 và Nghị định 94 về các chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, Viettel Telecom đã tận dụng lợi thế vượt trội về quy mô khách hàng, nền tảng công nghệ số và công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để cho ra mắt Tendoo Lending. Đây là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ trong việc khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Sự ra mắt của Tendoo Lending khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Viettel trong việc kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi, rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và các nguồn lực tài chính, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

(Nguồn: Viettel Telecom)