Khán giả chủ động và trực tiếp tham gia, trở thành trung tâm trong những khoảnh khắc đặc biệt, ý nghĩa nhất của đêm diễn Y-Fest 2025 vào cuối tuần qua ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Bằng một sự sáng tạo tinh tế và sự thấu hiểu khán giả, cùng với sự khéo léo trong cách tổ chức chương trình đại nhạc hội Y-Fest, Viettel đã làm được những được những điều khiến nhiều thương hiệu mơ ước. Đó là kết nối cảm xúc âm nhạc với cảm xúc thương hiệu trên nền tảng là lòng tự hào Việt Nam.

Khán giả - Người tạo kỷ lục và lan tỏa giá trị nhân văn

Khoảnh khắc khiến Y-Fest 2025 khác biệt với các show thương hiệu thông thường là màn hòa ca “Việt Nam trong tôi là được thực hiện bởi tác giả Yến Lê trên sân khấu tại đầu cầu Nhà hát lớn Hà Nội, cùng nghệ sĩ Dream Engine đến từ Anh quốc biểu diễn trên sân khấu tại đầu cầu Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi “triệu trái tim cùng hát chung câu Việt Nam”, màn hòa ca đầy cảm xúc này của khán giả của Viettel Y - Fest đã lập nên kỷ lục: Sự kiện có số lượng người hát ca khúc “Việt Nam trong tôi là” đồng thời tại hai địa điểm ở TP.Hà Nội và TP.HCM đông nhất.

Chia sẻ trên sân khấu Y-Fest 2025, bà Nguyễn Hà Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel cho biết: “Viettel Telecom rất vinh dự và tự hào khi trở thành một nhịp cầu để kết nối công nghệ - âm nhạc - và trái tim Việt Nam hòa cùng một nhịp. Kỷ lục này là của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin được cám ơn tổ chức kỷ lục Việt Nam, cảm ơn các nghệ sĩ, và đặc biệt cám ơn khán giả ở 2 đầu Hà Nội và TP.HCM. Viettel Telecom xin cam kết sẽ tiếp tục đầu tư về công nghệ, đầu tư về hạ tầng số để niềm tự hào Việt Nam sẽ được tiếp tục lan tỏa mãi”.

Không chỉ là một tiết mục đẹp, đó là một ý tưởng tổ chức có chủ ý - Viettel mời khán giả quét QR tham gia lập kỷ lục hòa ca đồng thời ở hai đầu đất nước; mỗi lượt xác nhận tham gia sẽ được Viettel thay mặt gửi 10.000 đồng đến Ủy ban Trung ương MTTQ để hỗ trợ đồng bào miền Trung. Viettel đã đặt khán giả làm trung tâm. Khán giả được mời tham gia chủ động. Mỗi hành động tương tác đều có ý nghĩa đo được - không chỉ “tương tác để vui”, mà là “tương tác để tạo giá trị”. Nhờ vậy, kỷ lục trở thành bằng chứng trực tiếp rằng công nghệ có thể khuếch đại lòng tốt: một thao tác nhỏ trên điện thoại, khi nhân lên hàng chục nghìn lần, đã tạo ra đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Khán giả - Kết nối công nghệ, âm nhạc

Y-Fest còn chọn những khoảnh khắc nghệ thuật có thể kéo khán giả vào vai trò người kết nối cảm xúc. Màn song ca LyLy - Anh Tú là ví dụ khi hai ca sĩ ở hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM hát cùng nhau trong thời gian thực, một trải nghiệm chỉ khả thi nhờ kết nối 5G không độ trễ. Khi họ “thả tim” cùng lúc, khán giả không chỉ xem một tiết mục - họ chứng kiến khoảng cách địa lý bị xóa nhòa bằng công nghệ và cảm xúc.

Y-Fest 2025 bắt kịp tất cả xu hướng tổ chức sự kiện âm nhạc hiện nay - nhưng có một khác biệt then chốt: Viettel sử dụng công nghệ 5G để đồng bộ hai sân khấu, cho phép song ca 2 đầu cầu Bắc - Nam, livestream không độ trễ và tương tác thời gian thực. Kết quả là một show có tính “proof-of-product”: sản phẩm hạ tầng của chính Viettel trở thành câu chuyện, thành điểm khác biệt trong trải nghiệm của khán giả trong đêm diễn.

Thêm nữa, Viettel thì làm một bước đi tinh tế hơn: dùng công nghệ để trao quyền cho khán giả - khiến họ vừa trải nghiệm vừa tạo ra giá trị xã hội. Việc kết hợp tương tác QR và ủng hộ và kết quả kỷ lục là minh chứng rõ ràng của chiến lược này.

Y-Fest 2025 cho thấy, chỉ khi công nghệ được thiết kế lấy con người làm trung tâm, trải nghiệm ấy mới có ý nghĩa lâu dài. Viettel không chỉ “đem 5G lên sân khấu”; họ dùng 5G để trao sân khấu cho khán giả, để biến một đêm nhạc thành một hành động cộng đồng, một kỷ lục và một khoảnh khắc cảm xúc mà hàng chục nghìn người cùng sở hữu.

Hồng Anh