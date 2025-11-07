Y-Fest 2025 hơn cả một concert thông thường, với sự đầu tư âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu và màn trình diễn của các nghệ sĩ, và đặc biệt công nghệ trở thành điểm nhấn, là sợi dây xuyên suốt hành trình đêm nhạc, trở thành niềm tự hào của Viettel, của người Việt. Đây là concert được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của Viettel Telecom.

Âm nhạc tạo nên cảm xúc, công nghệ kết nối kiến tạo trải nghiệm khác biệt

Ngay từ phút đầu tiên, khán giả không chỉ “xem” concert, mà “trở thành một phần của concert”. Với chiếc vòng tay lập trình phát sáng đồng bộ, hàng nghìn người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng hòa vào tiết mục mở màn SYNC, tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ theo từng nhịp nhạc.

Cầu truyền hình 5G kết nối thời gian thực hai sân khấu ở TP.HCM và Hà Nội, giúp khán giả ở cả hai miền cùng vẫy tay, cùng hát, cùng hòa giọng trong khoảnh khắc mà công nghệ xóa nhòa mọi khoảng cách. Từ đó, Y-Fest không chỉ là một đại nhạc hội, mà là một biểu tượng của “concert công nghệ”.

Không thể không nhắc tới màn song ca hiếm có của Anh Tú và Lyly với ca khúc hit nhất “Không đau nữa rồi”, điều đặc biệt là 2 nghệ sĩ ở 2 điểm cách nhau 1700km. Anh Tú đứng trên sân khấu Y-Fest đặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn Hà Nội. Lyly biểu diễn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Màn song ca được kết nối bởi công nghệ 5G không độ trễ của Viettel, xóa nhòa khoảng cách địa lý, đem lại trọn vẹn cảm xúc tới hàng chục nghìn khán giả có mặt tại đêm diễn.

Những giai điệu của Soobin, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, Rhyder lần lượt vẽ nên bức tranh cảm xúc đa sắc: từ Gen Z đến truyền thống, từ nhạc điện tử đến dân gian đương đại. Mỗi nghệ sĩ là một “nhịp riêng”, nhưng tất cả cùng hòa vào “nhịp chung” - như cách Viettel tạo ra một mạng lưới nơi mọi cá nhân đều được kết nối, chia sẻ và lan tỏa cảm xúc.

“Việt Nam trong tôi là” - khi triệu người cùng hát chung một khúc tự hào

Cao trào cảm xúc khi hàng chục nghìn người tại Hà Nội và TP.HCM cùng cất lên ca khúc “Việt Nam trong tôi là” qua màn trình diễn của chính nhạc sĩ sáng tác Yến Lê và nghệ sĩ quốc tế Dream Engine. Trên sân khấu Y-Fest 2025, Yến Lê bày tỏ niềm tự hào và xúc động với trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa, khi lần đầu tiên được trình bày chính ca khúc mình sáng tác, đồng thời kết nối cả khán giả TP.HCM và Hà Nội.

Và khi ánh sáng LED phủ tràn phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi những quả bóng khổng lồ từ Dream Engine bay lơ lửng giữa không trung, ai cũng hiểu rằng: đó là đêm mà âm nhạc và công nghệ đã thật sự hòa làm một.

Đây cũng là khoảnh khắc tất cả khán giả của Viettel Y - Fest lập nên kỷ lục: Sự kiện có số lượng người hát ca khúc “Việt Nam trong tôi là” đồng thời tại hai địa điểm ở TP.Hà Nội và TP.HCM đông nhất. Nhờ nền tảng công nghệ 5G thời gian thực của Viettel, lần đầu tiên trong lịch sử các đại nhạc hội tại Việt Nam, hai sân khấu ở hai đầu đất nước hòa ca cùng một nhịp, cùng một khoảnh khắc.

Sơn Tùng M-TP - người bạn gần 10 năm của Viettel và nhịp kết của triệu trái tim

Nếu “Việt Nam trong tôi là” là đỉnh điểm cảm xúc, thì Sơn Tùng M-TP đem đến sự thăng hoa hoàn hảo khép lại thành công của đêm diễn Y-Fest 2025 như cách mà anh đã cùng Viettel đồng hành trên sân khấu trong suốt 8 năm qua.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành “biển mây” lấp lánh ánh sáng màu xanh trên nền led đỏ đặc trưng của thương hiệu Viettel. Intro với bản phối mới ngay lập tức mở đầu set diễn một cách tuyệt đỉnh và Sơn Tùng M-TP xuất hiện như một “bá tước” Dracula huyền bí đầy ma mị. Tiếp đến, bản hit “Hãy trao cho anh” được ngài “bá tước” mang lên sân khấu dưới lớp hoà âm mới phong cách thính phòng - hoàng gia hoá một ca khúc vốn trẻ trung với trải nghiệm hoàn toàn mới.

Mash-up “Buông đôi tay nhau ra” - “Khuôn mặt đáng thương” tiếp tục bùng nổ sân khấu Y-Fest, cuốn hút khán giả. Và như thường lệ, Sơn Tùng M-TP làm chủ sân khấu từ âm nhạc, vũ đạo, cho tới màn giao lưu với khán giả theo cách rất riêng. Đẳng cấp “hơn 10 năm qua” của Sơn Tùng M-TP vẫn luôn là giá trị bất biến khó vượt qua.

Và khi Sơn Tùng M-TP gửi lời nhắn trên sâu khấu Y-Fest 2025: “Hơn 10 năm nữa, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau cháy hết mình như hôm nay” - Khán giả hiểu rằng đây không chỉ là lời hứa giữa nghệ sĩ và fan, mà còn là lời hẹn giữa Sơn Tùng M-TP và Viettel - hai “người bạn” đồng hành trên hành trình kết nối thế hệ trẻ Việt. Với Viettel, Sơn Tùng M-TP không chỉ là “nghệ sĩ tiêu điểm”, mà là biểu tượng cho tinh thần “làm điều khác biệt”.

Khi khán giả rời Y-Fest, họ mang theo không chỉ cảm xúc sau các màn diễn của các nghệ sĩ hot nhất, mà đó là cảm giác tham gia một sự kiện được kiến tạo bởi âm nhạc và công nghệ Việt Nam, thể hiện bản sắc thế hệ trẻ Việt Nam, với một niềm tự hào Việt Nam.

Hồng Anh