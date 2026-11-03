Từ ngày 4 - 7/11/2026, Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Vimex Việt Nam (Vimex Food) sẽ giới thiệu các sản phẩm thịt bò Canada cao cấp tại Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Hà Nội.

Hướng tới tệp khách hàng F&B và chuỗi bán lẻ, gian hàng không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực trực tiếp mà còn cung cấp các giải pháp gia công và cung ứng nguyên liệu thiết kế riêng cho từng mô hình kinh doanh.

Triển lãm Vietfood năm nay dự kiến quy tụ 350 doanh nghiệp lớn đến từ 10 quốc gia, là điểm hẹn để các nhà phân phối, chủ nhà hàng tìm kiếm nguồn hàng chiến lược. Tại đây, Vimex Food tập trung giới thiệu về thịt bò Canada cùng những ứng dụng thực tế. Khách tham quan có thể trực tiếp quan sát vân mỡ, kết cấu và quy cách đóng gói để đối chiếu với tiêu chuẩn nguyên liệu đang tìm kiếm.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm thực tế và trao đổi chuyên sâu cùng đại diện Vimex Food tại Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Hà Nội 2025

Trưng bày sản phẩm, chế biến thịt bò Canada trực tiếp tại gian hàng

Tại khu vực trưng bày, Vimex Food sẽ giới thiệu các sản phẩm thịt bò Canada cùng thông tin về xuất xứ, đặc điểm từng phần thịt và ứng dụng trong chế biến. Khách tham quan có thể xem sản phẩm thực tế, tham khảo danh mục và tìm hiểu quy cách cắt, đóng gói phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đội ngũ Vimex Food sẽ trực tiếp giải đáp thông tin sản phẩm, giúp khách hàng đối chiếu với yêu cầu nguyên liệu đang sử dụng hoặc tìm hiểu những lựa chọn mới.

Khách hàng tìm hiểu về quy cách đóng gói, kết cấu các phần cắt thịt bò Canada thượng hạng tại gian hàng Vimex Food tại triển lãm năm 2025

Đặc biệt, nhằm giúp đối tác có cơ sở đánh giá thực tế nhất, Vimex Food tổ chức hoạt động chế biến và phục vụ dùng thử ngay tại gian hàng. Việc kết hợp giữa quan sát nguyên liệu thô và thưởng thức thành phẩm giúp các bếp trưởng, chủ doanh nghiệp cảm nhận chính xác độ mềm và hương vị thịt bò Canada, từ đó dễ dàng ra quyết định đưa vào thực đơn hoặc bổ sung vào danh mục bán lẻ.

Vimex Food cung cấp đa dạng sản phẩm thịt bò Canada, với nhiều phần cắt và quy cách đóng gói phù hợp nhu cầu kinh doanh F&B và bán lẻ.

Tư vấn theo mô hình kinh doanh, kết nối phương án cung ứng

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của tệp khách hàng B2B, chất lượng sản phẩm phải đi liền với năng lực vận hành. Là đơn vị nhập khẩu chính ngạch và đối tác của các thương hiệu thịt bò Canada, Vimex Food sở hữu chuỗi logistics lạnh đồng bộ. Từ cảng nhập hàng, qua hệ thống kho tại miền Bắc và miền Nam đến đội xe vận tải chuyên dụng, nhiệt độ luôn cam kết được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo toàn độ tươi ngon của nguyên liệu.

Hệ thống kho lạnh đồng bộ của Vimex Food giúp kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt, bảo toàn trọn vẹn độ tươi ngon của nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Bên cạnh sự chủ động về nguồn hàng, điểm mạnh của Vimex Food nằm ở dịch vụ gia công linh hoạt. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp pha lóc, cắt thái, cân định lượng và đóng gói hút chân không theo đúng yêu cầu. Đối với hệ thống nhà hàng, khách sạn, dịch vụ này giúp giảm rủi ro hao hụt, tiết kiệm thời gian sơ chế và kiểm soát tốt chi phí món ăn. Với nhóm siêu thị và cửa hàng thực phẩm, quy cách đóng gói chuẩn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi để đưa ngay lên quầy kệ và tối ưu hóa quản lý tồn kho.

Không dừng lại ở việc trưng bày, gian hàng Vimex Food được thiết kế như một không gian giao thương mở. Dựa trên những chia sẻ thực tế về định hướng kinh doanh, quy mô sản lượng và tần suất nhập hàng, đội ngũ chuyên viên sẽ tư vấn các phương án phối hợp chi tiết.

Dù khách hàng là một chuỗi F&B đang cần chuẩn hóa đầu vào hay một hệ thống siêu thị muốn mở rộng ngành hàng, Vimex Food đều có thể thiết kế kế hoạch giao nhận và mức giá phù hợp. Những kết nối trực tiếp tại sự kiện được kỳ vọng là bước đệm để hai bên tiến tới xây dựng quan hệ đối tác cung ứng chiến lược, dài hạn.

Gian hàng Vimex Food đặt tại Hall A1 - Booth 227-228, trong khuôn khổ Vietfood & Beverage - ProPack 2026 Hà Nội

Sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 7/11/2026 tại Trung tâm I.C.E - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

(Nguồn: Vimex Food)