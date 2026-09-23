Theo thống kê của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, Việt Nam tiếp tục chi hơn 125 triệu USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, kim ngạch nhập khẩu thịt tăng vọt lên 2,04 tỷ USD. Trong đó, mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn đạt kim ngạch gần 376 triệu USD.

Số liệu thống kê cũng cho thấy xu hướng nhập khẩu nhóm hàng thực phẩm này đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi số liệu lũy kế đến ngày 15/9 cho thấy kim ngạch nhập khẩu đã vượt 2 tỷ USD, xét riêng cơ cấu mặt hàng trong 7 tháng đầu năm, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc mã HS 02.07 tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 36,49% tổng lượng thịt nhập khẩu, tương đương gần 217.371 tấn. Theo đó, thịt và phụ phẩm gia cầm đứng đầu danh sách các mặt hàng thịt nhập khẩu về nước ta.

Xét về giá trị, nhóm hàng gia cầm chỉ chiếm 12,99%, với kim ngạch khoảng 221,14 triệu USD. Giá nhập khẩu bình quân thịt gia cầm và phụ phẩm trong 7 tháng chỉ khoảng 26.500 đồng/kg.

Các sản phẩm chăn nuôi trong nước khó cạnh tranh với thịt nhập khẩu giá rẻ. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, nước ta chi 185,54 triệu USD để nhập khẩu 112,09 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 27,1% về lượng, nhưng giảm 20,9% về giá trị.

Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh trong 7 tháng năm 2026 chỉ 1.638 USD/tấn (khoảng 43.000 đồng/kg - PV), giảm mạnh 38,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng thịt trâu nhập về cũng lên tới 112.528 tấn, giá trị gần 498 triệu USD. Tính ra, giá nhập khẩu thịt trâu bình quân khoảng 115.000 đồng/kg.

Theo chuyên gia trong ngành, thịt nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam đang gây sức ép lớn lên ngành chăn nuôi trong nước. Giá nhiều sản phẩm nhập khẩu thấp, thậm chí rất thấp, tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với thịt sản xuất trong nước.