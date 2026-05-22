Trong bối cảnh thương mại điện tử không ngừng thay đổi, hành vi người dùng cũng dần dịch chuyển từ “xem để giải trí” sang “xem để mua hàng”. Đây được xem là nền tảng hình thành xu hướng shoppertainment.

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - CEO/Founder Vina Network

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - CEO/Founder Vina Network đã bắt đầu hành trình từ năm 2022 với định hướng khá rõ: xây dựng một mô hình không chỉ dừng lại ở marketing mà tập trung giải quyết bài toán bán hàng thực tế.

Ở giai đoạn khởi nghiệp, thay vì mở rộng nhanh, Vina Network tập trung vào việc thử nghiệm, triển khai và tối ưu các mô hình bán hàng trên nền tảng TikTok dưới nhiều dạng hình thức khác nhau. Chính quá trình thử nghiệm - đo lường không ngừng nghỉ đã giúp doanh nghiệp trẻ này hình thành nền tảng “kinh nghiệm thực chiến”, làm tiền đề cho các bước phát triển hiện tại.

Xây dựng hệ sinh thái “all-in-one” từ thực tế vận hành

Sau giai đoạn đầu, Tuấn Anh nhận ra một vấn đề: việc triển khai rời rạc giữa các khâu như nội dung, quảng cáo, KOL/KOC hay vận hành sàn khiến hiệu quả không tối ưu. Từ thực tế đó, Vina Network lựa chọn một hướng đi khác bằng cách xây dựng hệ sinh thái giải pháp all-in-one, nơi toàn bộ hành trình từ thu hút, giữ chân đến chuyển đổi người xem được triển khai trong cùng một hệ thống thống nhất. Không còn là những mảnh ghép riêng lẻ, mọi yếu tố được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một dòng chảy liền mạch trong trải nghiệm bán hàng.

CEO trẻ Nguyễn Ngọc Tuấn Anh chia sẻ, hệ sinh thái này được hình thành từ nhiều mảng dịch vụ cốt lõi:

Vận hành sàn thương mại điện tử: Tập trung xây dựng và tối ưu gian hàng theo hướng hiệu quả, từ cách hiển thị sản phẩm, nội dung mô tả đến quy trình xử lý đơn hàng, giúp đảm bảo hoạt động ổn định và dễ chuyển đổi.

Booking KOL/KOC và influencer: Kết nối với hệ sinh thái creator đa dạng, lựa chọn đúng người phù hợp với từng sản phẩm để tăng độ tin cậy và tạo nội dung gần gũi, dễ thuyết phục người xem.

Livestream studio và vận hành: Không chỉ dừng ở việc “lên sóng”, livestream được triển khai bài bản từ kịch bản, hình ảnh đến cách dẫn dắt, giúp tối ưu cả trải nghiệm xem lẫn khả năng chốt đơn.

Quảng cáo chuyển đổi: Các chiến dịch quảng cáo được định hướng theo hiệu quả thực tế, liên tục tối ưu dựa trên dữ liệu để không chỉ tăng lượt tiếp cận mà còn cải thiện tỷ lệ mua hàng.

Sản xuất media và xây dựng hình ảnh: Nội dung được đầu tư theo hướng phù hợp với nền tảng và hành vi người dùng, vừa đảm bảo tính thu hút vừa duy trì sự nhất quán trong hình ảnh.

“Sự đồng bộ này giúp hạn chế tình trạng “có view nhưng không có đơn”, một vấn đề phổ biến trên thị trường và đồng thời tạo nền tảng cho hiệu quả bền vững trong dài hạn”, CEO của Vina Network chia sẻ.

Nền tảng vững chắc từ đội ngũ

Bên cạnh hệ thống dịch vụ, một trong những yếu tố quan trọng giúp Vina Network phát triển mô hình shoppertainment là đội ngũ nhân sự và hệ sinh thái KOL/KOC được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ.

Không chỉ tập trung vào việc mở rộng số lượng creator, Vina Network phát triển mạng lưới KOL/KOC theo từng ngành hàng và hành vi người dùng cụ thể. Từ beauty, health, lifestyle, thể thao đến các nhóm ngành tiêu dùng, mỗi creator đều có phong cách nội dung, tệp người xem và khả năng truyền tải khác nhau, giúp quá trình kết nối giữa sản phẩm và khách hàng trở nên tự nhiên hơn.

Song song đó là đội ngũ vận hành phía sau với nhiều bộ phận chuyên trách như media, livestream, booking, quảng cáo và vận hành sàn. Mỗi bộ phận đảm nhận một vai trò riêng nhưng luôn phối hợp theo cùng một định hướng để đảm bảo toàn bộ chiến dịch được triển khai liền mạch từ nội dung đến chuyển đổi.

KOL/KOC trong hệ sinh thái MCN Vina Network

Định hướng tương lai: Hoàn thiện hệ sinh thái shoppertainment

Trong giai đoạn tiếp theo, Vina Network cho biết tiếp tục định hướng phát triển dựa trên việc hoàn thiện hệ sinh thái Shoppertainment theo chiều sâu, thay vì mở rộng dàn trải. Trọng tâm được đặt vào việc tối ưu chuyển đổi trên từng kênh, đảm bảo mỗi điểm chạm đều có khả năng dẫn dắt đến hành động mua hàng. Đồng thời, chất lượng vận hành và nội dung cũng được nâng cao để duy trì trải nghiệm nhất quán và hiệu quả lâu dài. Song song đó, hệ sinh thái KOL/KOC được phát triển theo hướng chọn lọc, phù hợp từng ngành hàng, kết hợp với việc ứng dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm và cải thiện hiệu quả chuyển đổi.

Từ kinh nghiệm vận hành thực tế, Vina Network đang từng bước hoàn thiện mô hình kết nối giữa nội dung và bán hàng trong kỷ nguyên shoppertainment.

(Nguồn: Vina Network)