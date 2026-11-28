Ngày 18/12/2026, Vinamilk sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị.

Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Theo Nghị quyết số 13/NQ-CTS.HĐQT/2026 ngày 27/11/2026, Vinamilk sẽ thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 18/12/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/03/2027. Trong nhiều năm qua, VNM duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao song song với việc tái đầu tư cho các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Họp cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT

Cùng ngày 27/11/2026, theo Nghị quyết số 14/NQ-CTS.HĐQT/2026, HĐQT Vinamilk thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào 9h00 ngày 21/1/2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự là ngày 18/12/2026; địa điểm tổ chức sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Tại kỳ họp này, HĐQT dự kiến trình cổ đông xem xét, thông qua các nội dung: Tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ 1 lên 2 người; Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Các kỳ Đại hội đồng cổ đông là dịp để Vinamilk cập nhật thông tin, lắng nghe ý kiến và trao đổi với cổ đông về hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Vi Nam

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng hai chữ số

Kế hoạch chi trả cổ tức và kiện toàn bộ máy diễn ra trên nền tảng kết quả kinh doanh khả quan. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vinamilk đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.465 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.962 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp vào kết quả này là sự tăng trưởng từ cả thị trường trong nước và quốc tế, cùng những nỗ lực đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả vận hành của những nhân sự trẻ nòng cốt, năng động, táo bạo trong cải cách và đổi mới đã mang lại diện mạo mới cho Vinamilk.

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng từ cả thị trường trong nước và quốc tế góp phần đưa doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk tăng 14,5% trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Vi Nam

Trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng, biên lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của Vinamilk vẫn đạt 42,5%, cải thiện 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Động lực từ tái định vị thương hiệu và chuyển đổi số

Trong những năm gần đây, Vinamilk triển khai đồng bộ các chương trình đổi mới toàn diện, từ thương hiệu, sản phẩm, hệ thống phân phối đến ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành.

Kể từ khi ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới trong chiến dịch tái định vị thương hiệu vào năm 2023 do bà Nguyễn Mai Chi - Giám đốc Hoạch định Chiến lược khởi xướng và cùng Ban Điều hành triển khai, Vinamilk từng bước mở rộng khả năng kết nối với các thế hệ người tiêu dùng thông qua việc đổi mới hình ảnh, phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chiến dịch tái định vị thương hiệu Vinamilk giúp Vinamilk mở màn hành trình mới tạo nền tảng cho động lực tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Ảnh: Vi Nam

Song song với đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiếp tục được chú trọng, hướng đến đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng, đồng thời khai thác những cơ hội tăng trưởng từ các phân khúc thị trường mới.

Một trong những dấu ấn của chiến dịch tái định vị thương hiệu là chiến lược phát triển hệ thống phân phối vượt mốc 1.000 cửa hàng Vinamilk trên toàn quốc trong năm 2026.

Cùng với phát triển thị trường, các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng là những cấu phần trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để đồng bộ với quá trình tái định vị thương hiệu.

Đổi mới hệ thống phân phối, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành là những động lực tạo dựng giá trị dài hạn của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Với Vinamilk, giá trị dài hạn được vun đắp từ chất lượng của các quyết định quản trị, hiệu quả trong từng hoạt động kinh doanh và khả năng chuyển hóa những cơ hội của thị trường thành kết quả cụ thể. Đó là nền tảng mà bà Mai Kiều Liên và các thế hệ nhân sự kế thừa trong tương lai của Vinamilk tiếp tục bồi đắp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và ngày càng gia tăng giá trị cho cổ đông.

Tú Uyên