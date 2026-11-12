Nhà máy thép Vinasteel tại Phú Thọ được đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, có công suất thiết kế 800.000 tấn/năm, nổi bật với dây chuyền sản xuất đồng bộ và hệ thống cán block đạt tốc độ tối đa 120 m/s.

Tọa lạc tại cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, nhà máy thép Vinasteel của Công ty Cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel (VNS) có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 800.000 tấn/năm.

Điểm nhấn của nhà máy là dây chuyền sản xuất đồng bộ, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, từ hệ thống lò cảm ứng gia nhiệt phôi đến thiết bị cán block có tốc độ thiết kế tối đa 120 m/s.

Toàn cảnh Nhà máy thép Vinasteel

Nhà máy tập trung sản xuất thép thanh, thép cuộn tròn trơn trên dây chuyền cán nóng liên hoàn, sử dụng lò nung cảm ứng và hệ thống tự động hóa cao.

6 điểm nổi bật trong dây chuyền sản xuất thép Vinasteel

Đại diện doanh nghiệp cho biết dây chuyền sản xuất thép tại nhà máy Vinasteel được đầu tư đồng bộ với công nghệ hiện đại, nổi bật ở 6 điểm.

Thứ nhất, công đoạn cán phôi sử dụng phôi thép có kích thước 165 x 165 x 12.000mm, đáp ứng yêu cầu sản xuất liên tục với năng suất cao.

Thứ hai, phôi thép được gia nhiệt bằng lò cảm ứng, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế tác động đến môi trường so với phương pháp nung truyền thống.

Thứ ba, dây chuyền sử dụng 16 giá cán bố trí xen kẽ theo phương đứng và nằm, với đường kính trục cán lớn nhất lên tới 650mm, giúp phôi thép trải qua các công đoạn tạo hình liên tục.

Thứ tư, hệ thống được trang bị 4 máy cán block tốc độ cao, có đường kính bánh cán lớn nhất 304mm, tốc độ cán tối đa theo thiết kế đạt 120m/s.

Thứ năm, công nghệ cán block cho phép sản xuất sản phẩm có đường kính lớn nhất D40, đồng thời kiểm soát chính xác kích thước, góp phần nâng cao chất lượng và độ đồng đều của thép thành phẩm.

Thứ sáu, hệ thống thu gom sản phẩm cuộn PFL hiện đại, thực hiện công đoạn tạo hình và thu gom thép cuộn. Sản phẩm được làm nguội tự nhiên, giúp bề mặt sáng bóng, nâng cao tính thẩm mỹ và chất lượng thành phẩm.

Vinasteel đặt mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh mà còn từng bước khẳng định vị thế thương hiệu thép Việt trên thị trường.

Theo đại diện doanh nghiệp, Vinasteel áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất từ nguyên liệu phôi đến cán thép và kiểm định thành phẩm. Nhà máy áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018… và kiểm soát nghiêm ngặt từng lô thép bằng thử nghiệm cơ lý và hóa học.

Định hướng xây dựng giá trị bền vững tại Vinasteel

Đằng sau hành trình phát triển của Công ty cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel là tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng xây dựng thương hiệu thép uy tín, chất lượng và phát triển bền vững của ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinasteel.

Với hơn 30 năm gắn bó và kinh nghiệm trong ngành thép, ông Lê Minh Hải đang cùng ban lãnh đạo định hướng phát triển doanh nghiệp trên nền tảng chất lượng, uy tín và đổi mới công nghệ.

Trước khi đảm nhiệm vai trò tại Vinasteel từ tháng 3-2025, ông Lê Minh Hải có hơn 20 năm gắn bó với Tập đoàn Sản xuất thép Việt Đức (VGS) trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quá trình này giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong quản trị, tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực thép. ​

Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel

Tại Vinasteel, ông xác định chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, phát triển bền vững và đồng hành cùng khách hàng, đối tác là những giá trị cốt lõi trong hoạt động của doanh nghiệp. Phương châm “Vững uy tín – bền giá trị” cũng thể hiện định hướng phát triển lâu dài, lấy niềm tin của khách hàng và chất lượng sản phẩm làm nền tảng.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông cùng ban lãnh đạo tập trung nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm; đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất; phát triển hệ thống phân phối và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế.

Song song đó, Vinasteel chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, xem con người là tài sản quý giá và là yếu tố cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một trong những dấu mốc trong chiến lược mở rộng của Vinasteel là việc ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ Seah Steel International Corporation (Hàn Quốc) tại VINAPIPE, đồng thời đầu tư Công ty Cổ phần Ống thép Vinasteel Pipe với công suất thiết kế 300.000 tấn/năm.

Đây là bước đi nhằm mở rộng năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng hiện diện của Vinasteel trên thị trường thép.

Trong bối cảnh ngành thép đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, công nghệ và năng lực cạnh tranh, Vinasteel theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, lấy uy tín làm nền tảng, chất lượng làm cam kết và sự đồng hành cùng khách hàng, đối tác làm động lực.

Với định hướng đó, Vinasteel đặt mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh mà còn từng bước khẳng định vị thế thương hiệu thép Việt trên thị trường.

Ngọc Minh